木村カエラ、グリーンヘアに劇的イメチェン「似合うのがすごい」「妖精みたい」と注目
【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の木村カエラが6月1日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、話題となっている。
【写真】41歳女性歌手「美人が際立ってる」大胆緑ヘアにイメチェン
木村は「Deep green new」とコメントを添え、アイビーなどの植物の前で撮影した自身のソロショットを投稿。毛先に軽くカールがかかった、爽やかな深緑色のショートヘアスタイルを披露した。
この投稿には「この色が似合うのがすごい」「すごくカッコいい」「美人が際立ってる」「これからの時期にピッタリの色」「妖精みたい」などとコメントが寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳女性歌手「美人が際立ってる」大胆緑ヘアにイメチェン
◆木村カエラ、ディープグリーンヘア公開
木村は「Deep green new」とコメントを添え、アイビーなどの植物の前で撮影した自身のソロショットを投稿。毛先に軽くカールがかかった、爽やかな深緑色のショートヘアスタイルを披露した。
◆木村カエラの投稿に反響
この投稿には「この色が似合うのがすごい」「すごくカッコいい」「美人が際立ってる」「これからの時期にピッタリの色」「妖精みたい」などとコメントが寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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