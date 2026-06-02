

たぶんこんな感じで脅されて、2位の座を譲ったのかな、キン肉マンさん





悪魔将軍（4月3位→5月2位）、キン肉マン（2位→3位）の2位争いが熾烈を極めている。現実に彼らが面と向かったら、キン肉マンのヘコへコしはじめる姿が目に浮かんでくる。5月に将軍からしっかりお灸をすえられたのか、2位を明け渡してしまった（ホントにそんなことが起きていそうでかわいそう...）。

では、5月の超人ランキングから振り返ってみよう。

ウォーズマンは5月も安定の1位。4月の6位から4位に順位を上げたのは、連載で奮闘中のロビンマスク。キン肉マン ソルジャー（9位→6位）、ネメシス（14位→8位）、ファナティック（15位→10位）などは作品的な動きがないなか上昇が見られた。逆に、アシュラマン（7位→12位）は、エンデマン戦も終了し順位は落ち着いてしまった。

オメガマン・アリステラ（圏外→28位）はおそらくゴールデンウイークキャンペーンの影響。その他、シルバーマン（27位→19位）、ペンタゴン（圏外→22位）、ザ・ニンジャ（圏外→25位）などもナゾの急上昇を遂げている。

こちらのランキングは、ヘビー級の技の応酬が著しい。アヴァランチ・デスロード（2位→1位）、アロガント・スパーク（4位→2位）、神威の断頭台（1位→3位）、キン肉バスターイモータル（3位→4位）。連載の動きの影響はほとんど見られず、その技の美しさで選ばれているという傾向がとても興味深い。

連載が影響し動いたのは、パロ・スペシャル・ジ・エンド（17位→9位）、ララミージャンゴ（25位→11位）、ロビン・スペシャル（27位→17位）などだろうか。

ロビンマスクvsぺシミマンが、ウォーズマンをめぐる試合になりつつある今、6月の順位はどうなっていくのだろうか。目が離せない（ちなみにバラクーダのページは現在ありません...笑）。

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