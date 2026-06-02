ブリトニー・スピアーズの新ヘアスタイルに絶賛の声「最高！！！」「世界が今必要としているのはこれ」
飲酒運転で逮捕されるなど、不穏なニュースが続いていたブリトニー・スピアーズから、明るい話題が飛び出した。セレブ御用達ヘアスタイリストのクリス・アップルトンが、ブリトニーの新ヘアを披露。ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】ブリトニー・スピアーズ、イメージ一新のストレートヘア
現地時間6月1日、インスタグラムを更新したクリスは、艶のあるストレートヘアでポーズを取るブリトニーのセルフィーを公開。「イギリス育ちの僕にとって、ブリトニー・スピアーズの楽曲は、様々な思い出を彩る者です。彼女の座るイスの後ろに立って（この写真では彼女が僕の後ろに立ってますが）、彼女のヘアをスタイリングする日が来るなんて、思っても見ませんでした」と感動をシェア。
そして「いくつかの思い出は、実を結ぶものです。彼女は唯一無二のアイコンであり、出会った中で一番優しく、温かい心の持ち主です」と締めくくった。
Peopleによると、クリスはジェニファー・ロペスやキム・カーダシアンを顧客に持つ人気ヘアスタイリスト。以前から自身のSNSを通じてブリトニーのヘアをいつか手掛けたいとアピールしており、昨年6月には、ファンから「お願いだから、ブリトニー・スピアーズのヘアをしてあげて！！！ 彼女には今すぐヘアスタイリストが必要！」とコメントが寄せられていたそう。
その際「もちろん！」と反応したクリスは、「もし、させてもらうなら、手直しじゃなくて、イメージを一新したい。彼女は十分苦労したから、カムバックに向けた新しいヘアスタイルが必要」と答えていた。
夢を実現させたクリスの投稿に、キム・カーダシアンがハートの絵文字で反応したほか、クリシェル・スタウスも「世界が今必要としているのはこれ」とコメント。美しく生まれ変わったブリトニーのヘアスタイルには、ファンからも「OMG 最高！！！！」「すごく素敵」「クール！」などと絶賛の声が寄せられている。
なお、このところ奇行が取り沙汰されることもあったブリトニーは、3月に薬物とアルコールの影響下で運転したとして逮捕され、4月末に起訴された。逮捕後、リハビリ施設に自主的に入所するなど、改心の様子を見せた彼女は、司法取引で実刑を免れるものとみられている。
引用：「クリス・アップルトン」Instagram（＠chrisappleton1）
【写真】ブリトニー・スピアーズ、イメージ一新のストレートヘア
現地時間6月1日、インスタグラムを更新したクリスは、艶のあるストレートヘアでポーズを取るブリトニーのセルフィーを公開。「イギリス育ちの僕にとって、ブリトニー・スピアーズの楽曲は、様々な思い出を彩る者です。彼女の座るイスの後ろに立って（この写真では彼女が僕の後ろに立ってますが）、彼女のヘアをスタイリングする日が来るなんて、思っても見ませんでした」と感動をシェア。
Peopleによると、クリスはジェニファー・ロペスやキム・カーダシアンを顧客に持つ人気ヘアスタイリスト。以前から自身のSNSを通じてブリトニーのヘアをいつか手掛けたいとアピールしており、昨年6月には、ファンから「お願いだから、ブリトニー・スピアーズのヘアをしてあげて！！！ 彼女には今すぐヘアスタイリストが必要！」とコメントが寄せられていたそう。
その際「もちろん！」と反応したクリスは、「もし、させてもらうなら、手直しじゃなくて、イメージを一新したい。彼女は十分苦労したから、カムバックに向けた新しいヘアスタイルが必要」と答えていた。
夢を実現させたクリスの投稿に、キム・カーダシアンがハートの絵文字で反応したほか、クリシェル・スタウスも「世界が今必要としているのはこれ」とコメント。美しく生まれ変わったブリトニーのヘアスタイルには、ファンからも「OMG 最高！！！！」「すごく素敵」「クール！」などと絶賛の声が寄せられている。
なお、このところ奇行が取り沙汰されることもあったブリトニーは、3月に薬物とアルコールの影響下で運転したとして逮捕され、4月末に起訴された。逮捕後、リハビリ施設に自主的に入所するなど、改心の様子を見せた彼女は、司法取引で実刑を免れるものとみられている。
引用：「クリス・アップルトン」Instagram（＠chrisappleton1）