Dreame Technology Japanは、ヘアケアシリーズの新製品3種を6月1日からDreame公式サイトにて販売した。ラインナップは、フラッグシップヘアケアドライヤー『Dreame Miracle Pro Silk』、8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキット『Dreame AirStyle Pro Hi』、次世代エアストレートアイロン『Dreame Aero Straight Pro』の3製品。「滑らかさを、芸術に。」をテーマに掲げ、日々のドライ時間を美髪を育むケア時間へ進化させることを目指すという。

『Dreame Miracle Pro Silk』は、速乾性能に加え、髪と頭皮のケア、カラーケア、ダメージケアを1台でサポートするヘアケアドライヤー。エッセンス成分を気流に乗せて髪に届ける「エッセンス・インフュージョン」や、1064nm／633nmのデュアル波長レッドライトケアを搭載する。

モーターは毎分110,000回転で、最大風速70m/sの気流を実現。ToFセンサーが髪との距離を検知し、温度をリアルタイムで自動調整するスマート熱制御を備える。毎秒1,000回の温度モニタリングにより熱ダメージを軽減する設計だ。

さらに、13種のアミノ酸を含むカラーケア処方、6億個のプラチナ・マイナスイオン、スマート、エッセンス、速乾、冷風、スカルプケア、リペア、カラープロテクトの7モードを搭載。LEDディスプレイ、ワンタッチ操作、一時停止機能、レザーコーティングハンドル、マグネット式二層フィルターを採用している。

『Dreame AirStyle Pro Hi』は、ドライ、ストレート、カール、ボリューム、スムージングまで1台で対応する8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキット。毎分130,000回転の高速ブラシレスモーターと最大55m³/hの風量、毎秒1,000回のNTC温度モニタリングを搭載する。8種類のプロ仕様アタッチメントとAIアプリ連携により、髪質や好みに合わせたスタイリングが可能となる。

自動カールモードでは温度やタイミングを自動で設定し、ワンタップでカールを形成。ワンタッチで冷風に切り替えてスタイルを固定する機能も備える。37°の傾斜コード設計、デュアル吸気フィルター、ソフトなレザー調仕上げにより操作性を追求した。

『Dreame Aero Straight Pro』は、加熱プレートに頼らず、エアフローで髪をストレートに導く次世代エアストレートアイロン。温風でスタイルを形成し、冷風で仕上がりを固定するデュアルエアフロー技術を搭載する。AI温度制御により髪質や水分状態に応じたスタイリングをサポートし、マイナスイオン、ケラチンコーティング、アルガンオイルによるトリプルケアを実現する。

■製品情報『Dreame Miracle Pro Silk』価格：39,800円（税込）

『Dreame AirStyle Pro Hi』価格：49,800円（税込）

『Dreame Aero Straight Pro』価格：39,800円（税込）