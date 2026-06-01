櫻井翔、嵐ラストライブ翌日「news zero」生出演 藤井貴彦アナからの労いに一礼
【モデルプレス＝2026/06/01】5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演した。
【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井は番組冒頭、ともにキャスターを務める藤井貴彦アナウンサーから「櫻井さん昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労われると「ありがとうございました」と一礼。藤井アナは「一夜が明けました今の思いと、櫻井さんにとっての嵐について後ほどお話を伺ってまいります」と伝えた。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆櫻井翔、嵐ラストライブ翌日に生出演
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井は番組冒頭、ともにキャスターを務める藤井貴彦アナウンサーから「櫻井さん昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労われると「ありがとうございました」と一礼。藤井アナは「一夜が明けました今の思いと、櫻井さんにとっての嵐について後ほどお話を伺ってまいります」と伝えた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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