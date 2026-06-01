生配信で結婚を発表したお笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透（３６）が１日に自身のインスタグラムを更新し、お相手はイラストレーターの田中かえさんと明かした。２人はそれぞれのＳＮＳでイラストを投稿。田中さんは一体どんな女性なのか―。

堂前はこの日、コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信内で結婚を発表。配信冒頭、相方・兎が好きな曜日や食べ物などを５文字で言うくだりの最中に、突然堂前が「結婚しました」とサプライズ報告。時期については「１０日ほど前に入籍しました」と明かし、お相手は「イラストレーター」としていた。

生配信後、堂前は自身のインスタグラムでも結婚を報告し「イラストレーターの田中かえちゃんと結婚しました」とお相手を公表した。「結婚報告マン」と題したイラストを掲載。青いズボンを履いたゆるキャラの口からは「結婚をしたぜ」の吹き出しが出ている。

田中さんも自身のインスタグラムを更新し、女性を描いたイラストをアップして「ロングコートダディの堂前透さんと結婚しました」と伝えた。

田中さんは公式サイトによると、神奈川県横浜市の出身。多摩美術大学を卒業。手塚治虫さんや、吾妻ひでおさんから影響を受け、イラストを描き始める。乃木坂４６、「オニツカタイガー」、「ビームス」、新日本プロレス「エル・デスペラード」、ファッションブランドでは「ＮＥＥＤＬＥＳ」、「ＫＩＤＩＬＬ」などさまざまなジャンルとのコラボレーションで注目を集めている気鋭のイラストレーター。大阪・関西万博２０２５では壁画を担当した。