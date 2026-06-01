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2026年後半、1番伸びる投資先はどこなのか？オルカン・S&P500・NASDAQ100を徹底比較します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「今、本当に伸びている投資信託はコレです。2026年6月最新版の人気ファンドランキングを整理します！」と題した動画を公開した。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、最新の市場動向を踏まえたおすすめの投資先10選と、資産を効率的に増やすためのコア・サテライト戦略を解説している。



動画の前半では、投資信託の王道とも言える「eMAXIS Slim 全世界株式」や「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」、驚異的な伸びを見せる「ニッセイNASDAQ100インデックス」、そして割安と評価される「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」の4つをコア投資先として紹介。鳥海氏は「投資初心者の人は、この辺りに投資をしておけばバッチリ」と太鼓判を押す。一方で、近年は米国株よりも全世界株式の方がリターンが高い逆転現象が起きていると指摘し、その背景にはアメリカ以外の半導体企業の成長があると分析した。



さらに動画の後半では、「適当にやっていても増えない」「もっと増やしたい」と考える投資家向けに、一歩踏み込んだサテライト投資先6つを紹介。鳥海氏は「半導体が明らかに全体を押し上げている」と述べ、「野村世界業種別投資シリーズ（半導体）」や「ニッセイSOX指数インデックスファンド」など、半導体産業に特化したファンドを重点的に解説した。過去1年間で大きなリターンを叩き出した実績を示す一方で、ボラティリティの高さや構成銘柄の偏りといった懸念点もしっかりと提示している。



最後には、これらを組み合わせた具体的な投資手法を3パターン提案。全資産の5～10%をサテライト投資に充てることで、リスクを抑えつつ高いリターンを狙う戦略を指南した。手堅く資産を築きたい初心者から、インデックス投資以上の結果を求める中級者まで、これからの投資方針を固める上で欠かせない視点が詰まった内容となっている。