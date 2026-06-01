広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、美脚際立つショーパン×ユニフォーム姿公開「何頭身ですか？」「圧倒的な美」の声
【モデルプレス＝2026/06/01】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月30日、自身のInstagramを更新。スポーツ観戦のコーディネートを披露し反響を呼んでいる。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「美脚すぎ」と話題のミニ丈観戦コーデ
渡辺は「最後〜えらいわんぱくそうだネ」とつづり、スポーツ観戦の時の写真を複数枚投稿。J1サッカーチーム、サンフレッチェ広島のユニフォームにグレーのショートパンツ、スニーカーを合わせたコーディネートを披露した。ショートパンツからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に「何頭身ですか？」「美脚すぎます」「美しい」「スタイル抜群ですね」「サッカーのユニフォームも似合います」「素敵すぎます」など反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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◆渡辺リサ、ショートパンツから美脚スラリ
渡辺は「最後〜えらいわんぱくそうだネ」とつづり、スポーツ観戦の時の写真を複数枚投稿。J1サッカーチーム、サンフレッチェ広島のユニフォームにグレーのショートパンツ、スニーカーを合わせたコーディネートを披露した。ショートパンツからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に「何頭身ですか？」「美脚すぎます」「美しい」「スタイル抜群ですね」「サッカーのユニフォームも似合います」「素敵すぎます」など反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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