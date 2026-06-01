◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（５月２３、２４日・万博記念公園野球場ほか） ▽中学１年生の部・３回戦 羽曳野ボーイズＡ５―４東大阪長田ボーイズ＝５回時間切れ＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、ベスト３２が出そろった。大阪北支部では完封＆コールド勝ちで突破した北大阪ボーイズなど５チーム。京都府支部からは５年ぶりの京都南山城ボーイズなど３チーム、大阪中央支部は接戦をモノにした羽曳野ボーイズＡなど４チームが勝ち上がった。

最後は１点を守り抜いた。羽曳野Ａは時間切れが迫った５回裏２死三塁。３番手の阪西が「緊張したが全力で投げた」カーブで一ゴロに打ち取った。直後にゲームセットが宣告。逃げ切りでベスト３２を決めた。

同点の５回、先頭打者の阪西が「ランナーに出て点につなげる」と安打。四球と敵失で無死満塁とし、原田が打席に入った。「何も考えず来た球を打っただけ」。無心のひと振りが勝ち越しＶ打となった。

初回の三塁打で澤田の先制打を呼んだ３番・目良は「後ろにいい打者がいるので、塁に出ることだけ考えている」。その後の申告敬遠含む２四球も、献身的な姿勢の表れだった。松尾主将は「最後はやばいと思ったが、みんなで頑張れた。チームメートになれて良かった」と仲間を見つめた。