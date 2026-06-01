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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要注意】モラハラ夫の最終的な姿7選…。あなたの人生が悲惨になる理由がこれ」を公開した。動画では、モラハラを我慢し続けた先に、夫が最終的にどのような姿になるのか、7つの共通点と危険性を解説している。



モラハラは「美徳を盾にして人を支配する言動」であり、配偶者が我慢すると相手の行動は次第にエスカレートしていく。Ryota氏は、モラハラ夫の最終的な姿の代表例として「ソファーの上で常にスマホの生活」「最低限の仕事で多くの見返りを求める」などを挙げる。支配者としてふんぞり返りたい夫は、外の世界で評価されない劣等感や不満を家庭に持ち込み、対等であるはずの家族に上下関係を強いるという。そして、少しの家事や仕事をしただけで「自分はすごいんだ」と過剰にアピールし、何もしないことを正当化しようとする。



さらに、「口だけは達者」になり、家事のやり方や運転などに細かく文句を言い続ける傾向があることも指摘する。自己肯定感を保つために、些細なことでマウントを取って配偶者を見下し「あなたを一生かけてなじり続ける」と語る。一方で、夫自身は「配偶者が離れていくと思っていない」ため、完全に甘えきっている状態に陥るという。



もし配偶者が離れようとする素振りを見せると、内心では非常に慌てて強がる一面もある。しかし、この理不尽ななじりが一生続けば、配偶者は自己肯定感を吸収され続け、心身ともにボロボロになって身動きが取れなくなってしまうと警鐘を鳴らした。



Ryota氏は、モラハラに対して「我慢すればするほど相手は学習していく」と述べ、「基本的に我慢してはいけない」と断言する。事態が深刻化する前に、一人で抱え込まず友人や両親に相談し、早期に自立の準備を進めるなど、自分の人生を守るために早めに行動を起こすことの重要性を説いた。