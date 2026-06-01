【NAMCO LEGENDARY 2026】 6月1日 発表

バンダイナムコエンターテインメントは、旧ナムコが生み出したゲームのコンテンツを展開する「NAMCO LEGENDARY 2026」プロジェクトを開始すると6月1日に発表した。

本プロジェクトは「NAMCO LEGENDARY」ブランドとしてナムコが生み出した作品群を継続的にコンテンツ展開を実施する取り組みの1つで、ゲームを軸としつつ、関連グッズやコラボ施策などを展開して「ナムコらしさ」に触れられる機会を増やすという。

2026年の軸となるタイトルは45周年を迎える「ギャラガ」、40周年を迎える「ワルキューレの冒険」と「源平討魔伝」、「ファミリースタジアム」、30周年の「タイムクライシス」の5タイトルとなっている。

これに関連し、7月11日から8月6日にかけて「パックマン」、「ディグダグ」、「マッピー」などのグッズを集めた「ナムコ ゲームセレクション サマーマーケット」を博品館 TOY PARKにて開催。詳細は後日公開する。

ビサイドは3Dパズルゲーム「ナムコ レジェンダリー マウンテンズ」を近日配信。カプセルを投げて積み上げる操作感と、連鎖が生む戦略性が魅力としており、体験版も配信している。

「タイムクライシス」ソフト内蔵型ガンコントローラーが達成電器から販売されている。AIカメラ技術によりあらゆるディスプレイで操作が可能としており、「ガンバレット」、「スティールガンナー」、「スティールガンナー2」も収録している。

この他アーケードアーカイブスシリーズから「ギャラガ」などが配信されており、9月16日には「マッピー」、「ワルキューレの冒険」のブランケット（各3,300円）が発売予定。「ギャラガ」ピンズやTシャツなども販売されている。

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