「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、テスホールディングス<5074.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でテスＨＤは４日続落。同社は再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営などを手掛ける。再生可能エネ普及の流れを追い風に業績を拡大しており、直近の第３四半期累計決算は営業利益が前年同期比３４．６％増の３５億９２００万円と好調だった。通期でも大幅な増益を見込んでいる。



好業績を背景に株価は上昇基調をたどり、今年に入って株価は３００円台から１４００円台へと駆け上がった。足もとやや反動が出ているが、押し目を狙っている向きは多いようで目先買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS