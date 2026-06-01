同じ大きさだった小さな女の子とわんこ。一緒に成長した5年後のふたりの姿とは…？微笑ましい光景には「一緒に成長してる感が愛おしい」「ほっこりします」といったコメントが寄せられ、投稿は6万回再生を突破しています。

【動画：同じ大きさだった『小さな女の子と犬』が一緒に育った結果…5年後→微笑ましすぎる『成長の記録』】

同じ大きさのわんこと女の子

TikTokアカウント「iam_french_hana」に投稿されたのは、飼い主さんの姪っ子ちゃんと、フレンチブルドッグの「はな」ちゃん、女の子同士の微笑ましい成長記録です。

およそ5年前、出会った頃のふたりは体の大きさもほぼ同じでした。体格もさることながら精神年齢も同じくらいのふたりは、無邪気で天真爛漫。お互いに興味津々で触ったり触られたり…と、じゃれ合いながら遊んでいたといいます。

微笑ましいやり取りにほっこり

それから数年…ふたりともどんどん成長していきます。お話ができるようになった女の子は、はなちゃんに『どうぞ』とおもちゃをプレゼント！一見無反応のはなちゃんですが、女の子のお顔をちゃんと見てお話を聞いている模様。

しばらく無言の時が流れると、なぜか『ダメでしょ！』と叱られたはなちゃん、颯爽と去っていく女の子を不思議そうに見ていたのだとか。プレゼントしたおもちゃで遊んで欲しかったのかもしれませんね。

そんなホッコリするやり取りには、飼い主さんも思わず笑ってしまったとか。

成長しても仲良しなふたり♡

別の日には、はなちゃんに鏡を向けて『かわいいでしょ？』と問いかける女の子。きっとはなちゃんのことを『可愛い』と言いたかったのでしょう。ちょっぴり困惑するはなちゃんですが、女の子に付き合ってあげる姿は優しさしかありません。

お喋りも上手になり、体も大きく成長した女の子。はなちゃんとおもちゃで遊ぶこともできるように。主導権を握られたはなちゃんですが、やっぱり穏やかに受け止めていたといいます。

子どもの5年間の成長スピードは目を見張るほど早いもの。あっという間にはなちゃんより大きくなった女の子ですが、はなちゃんを大好きな気持ちは変わりません。心も体も豊かになったふたりは、いくつになってもお互いが良い相棒となり続けることでしょう…！

この投稿には「可愛すぎるやり取り」「ほっこりします」「はなちゃんタジタジで草」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「iam_french_hana」には、チャーミングなはなちゃんの姿が多数紹介されています。賑やかな日常を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「iam_french_hana」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております