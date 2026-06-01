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気象台は、1日午前6時03分に、暴風警報を名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村などに発表しました。

沖縄本島地方では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■那覇市
●暴風警報

■宜野湾市
●暴風警報

■浦添市
●暴風警報

■名護市
●暴風警報【発表】

■糸満市
●暴風警報

■沖縄市
●暴風警報

■豊見城市
●暴風警報

■うるま市
●暴風警報

■南城市
●暴風警報

■国頭村
●暴風警報【発表】

■大宜味村
●暴風警報【発表】

■東村
●暴風警報【発表】

■今帰仁村
●暴風警報【発表】

■本部町
●暴風警報【発表】

■恩納村
●暴風警報【発表】

■宜野座村
●暴風警報【発表】

■金武町
●暴風警報【発表】

■伊江村
●暴風警報【発表】

■読谷村
●暴風警報

■嘉手納町
●暴風警報

■北谷町
●暴風警報

■北中城村
●暴風警報

■中城村
●暴風警報

■西原町
●暴風警報

■与那原町
●暴風警報

■南風原町
●暴風警報

■渡嘉敷村
●暴風警報

■座間味村
●暴風警報

■粟国村
●暴風警報

■渡名喜村
●暴風警報

■伊平屋村
●暴風警報【発表】

■伊是名村
●暴風警報【発表】

■久米島町
●暴風警報

■八重瀬町
●暴風警報