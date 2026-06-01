【暴風警報】沖縄県・名護市、国頭村、大宜味村などに発表 06:03時点
気象台は、1日午前6時03分に、暴風警報を名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村などに発表しました。
沖縄本島地方では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■那覇市
●暴風警報
■宜野湾市
●暴風警報
■浦添市
●暴風警報
■名護市
●暴風警報【発表】
■糸満市
●暴風警報
■沖縄市
●暴風警報
■豊見城市
●暴風警報
■うるま市
●暴風警報
■南城市
●暴風警報
■国頭村
●暴風警報【発表】
■大宜味村
●暴風警報【発表】
■東村
●暴風警報【発表】
■今帰仁村
●暴風警報【発表】
■本部町
●暴風警報【発表】
■恩納村
●暴風警報【発表】
■宜野座村
●暴風警報【発表】
■金武町
●暴風警報【発表】
■伊江村
●暴風警報【発表】
■読谷村
●暴風警報
■嘉手納町
●暴風警報
■北谷町
●暴風警報
■北中城村
●暴風警報
■中城村
●暴風警報
■西原町
●暴風警報
■与那原町
●暴風警報
■南風原町
●暴風警報
■渡嘉敷村
●暴風警報
■座間味村
●暴風警報
■粟国村
●暴風警報
■渡名喜村
●暴風警報
■伊平屋村
●暴風警報【発表】
■伊是名村
●暴風警報【発表】
■久米島町
●暴風警報
■八重瀬町
●暴風警報