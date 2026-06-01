【暴風警報】沖縄県・那覇市、宜野湾市、浦添市などに発表 04:24時点
気象台は、1日午前4時24分に、暴風警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市などに発表しました。
本島中南部、久米島では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■那覇市
●暴風警報【発表】
■宜野湾市
●暴風警報【発表】
■浦添市
●暴風警報【発表】
■名護市
●強風注意報
■糸満市
●暴風警報【発表】
■沖縄市
●暴風警報【発表】
■豊見城市
●暴風警報【発表】
■うるま市
●暴風警報【発表】
■南城市
●暴風警報【発表】
■国頭村
●強風注意報
■大宜味村
●強風注意報
■東村
●強風注意報
■今帰仁村
●強風注意報
■本部町
●強風注意報
■恩納村
●強風注意報
■宜野座村
●強風注意報
■金武町
●強風注意報
■伊江村
●強風注意報
■読谷村
●暴風警報【発表】
■嘉手納町
●暴風警報【発表】
■北谷町
●暴風警報【発表】
■北中城村
●暴風警報【発表】
■中城村
●暴風警報【発表】
■西原町
●暴風警報【発表】
■与那原町
●暴風警報【発表】
■南風原町
●暴風警報【発表】
■渡嘉敷村
●暴風警報【発表】
■座間味村
●暴風警報【発表】
■粟国村
●暴風警報【発表】
■渡名喜村
●暴風警報【発表】
■伊平屋村
●強風注意報
■伊是名村
●強風注意報
■久米島町
●暴風警報【発表】
■八重瀬町
●暴風警報【発表】