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気象台は、1日午前4時24分に、暴風警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市などに発表しました。

本島中南部、久米島では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■那覇市
●暴風警報【発表】

■宜野湾市
●暴風警報【発表】

■浦添市
●暴風警報【発表】

■名護市
●強風注意報

■糸満市
●暴風警報【発表】

■沖縄市
●暴風警報【発表】

■豊見城市
●暴風警報【発表】

■うるま市
●暴風警報【発表】

■南城市
●暴風警報【発表】

■国頭村
●強風注意報

■大宜味村
●強風注意報

■東村
●強風注意報

■今帰仁村
●強風注意報

■本部町
●強風注意報

■恩納村
●強風注意報

■宜野座村
●強風注意報

■金武町
●強風注意報

■伊江村
●強風注意報

■読谷村
●暴風警報【発表】

■嘉手納町
●暴風警報【発表】

■北谷町
●暴風警報【発表】

■北中城村
●暴風警報【発表】

■中城村
●暴風警報【発表】

■西原町
●暴風警報【発表】

■与那原町
●暴風警報【発表】

■南風原町
●暴風警報【発表】

■渡嘉敷村
●暴風警報【発表】

■座間味村
●暴風警報【発表】

■粟国村
●暴風警報【発表】

■渡名喜村
●暴風警報【発表】

■伊平屋村
●強風注意報

■伊是名村
●強風注意報

■久米島町
●暴風警報【発表】

■八重瀬町
●暴風警報【発表】