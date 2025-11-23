RADWIMPSが、昨年10月から12月にかけて開催した国内ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』のライブ映像作品を2026年8月12日（水）にリリースする。

メジャーデビュー20周年を記念し、全国9ヶ所17公演で行われた本ツアー。ライブ映像作品には2025年12月27日の東京・有明アリーナ公演の模様をアンコール含む全21曲で収録予定だ。

本編には「まーふぁか」「賜物」「筆舌」など、最新アルバム『あにゅー』に収録されている新曲に加え、「ふたりごと」「me me she」「トアルハルノヒ」など、20周年ならではの選曲で披露された珠玉の楽曲たちも余すところなく収録。活動休止中のメンバー・山口智史(Dr)がサプライズでゲスト出演したメジャー・デビュー曲「25ｺ目の染色体」もアンコールに収録されている。

また、Blu-ray / DVDのみに収録される特典映像として11月22日〜11月24日の3日間で開催された横浜アリーナ公演のゲストアクト（BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBI）との貴重なコラボステージの模様もそれぞれ収録。さらに有明公演では披露されなかった最新アルバムからの新曲2曲「なんていう」(長野公演)「成れの果てで鳴れ」(名古屋公演)も、特別に収録されている。

20周年ロゴをモチーフにした記念グッズ付きはラリルレコードとUNIVERSAL MUSIC STOREの受注生産限定販売となり、受付期間は本日から6/25(木)まで。

また、映像作品のリリースに先駆けて本公演の模様がNetflixで6/20(土)より世界独占配信されることも決定している（Netflixでは12月27日有明公演のみ配信予定）。

■LIVE Blu-ray & DVD『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』

2026年8月12日（水）発売

https://lnk.to/rad_20th_tour ▽20周年記念グッズ付き（受注生産限定販売）※ラリルレコード・UM STORE限定

受注期間：6/1(月) 0:00 〜 6/25(木) 23:59

[Blu-ray + GOODS] D2XN-1090 ￥8,300 (+tax)

[2DVD + GOODS] D2BN-1025 ￥8,300 (+tax)

Photobook 24P＋Postcard(3sheets)

GOODS 20周年ロゴエンブレムキーリング ▽通常盤

[Blu-ray] UPXH-20154 \6,800(+tax)

[2DVD] UPBH-20347/8 \6,800(+tax)

Photobook 24P＋Postcard(3sheets) ［収録内容］

RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at ARIAKE ARENA [2025/12/27]

ふたりごと

まーふぁか

NEVER EVER ENDER

ます。

ワールドエンドガールフレンド

Tummy

me me she

賜物

棒人間

告白

おしゃかしゃま

DARMA GRAND PRIX

DASAI DAZAI

三葉のテーマ〜スパークル〜グランドエスケープ

トアルハルノヒ

筆舌

有心論 -ENCORE-

正解

25ｺ目の染色体

いいんですか?

会心の一撃 ＜特典映像＞

RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at YOKOHAMA ARENA

同じドアをくぐれたら with BUMP OF CHICKEN [2025/11/22]

前前前世 with Vaundy [2025/11/23]

スパークル with ikura (YOASOBI) [2025/11/24] RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at BIG HAT NAGANO [2025/11/2]

なんていう RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at PORT MESSE NAGOYA EXHIBITION HALL 1 [2025/12/14]

成れの果てで鳴れ