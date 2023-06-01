宇多田ヒカルが自身の新曲「パッパパラダイス」へ甲本ヒロトをゲストに迎え、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」としてリリースすることが決定した。

今回のコラボレーションは、宇多田ヒカルサイドから甲本ヒロトへのオファーで実現。楽曲は既にアナウンスされている、6月24日(水)発売の7インチアナログレコード盤に収録される。また、同日に各配信サイト・ストリーミングサービスでもリリースとなり、その収録曲も発表となった。

同時に「パッパパラダイス - EP」の配信予約キャンペーンもスタート。本日より、6月23日23:59まで参加でき、iTunesのプレオーダーより参加で、抽選で100名様に「オリジナルステッカー」を、AppleMusic /Spotify/Amazon Music より参加で「オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。(iTunesからの参加でも待ち受け画像をプレゼント)。

◾️「パッパパラダイス」7インチアナログ盤

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR

※収録内容は追って発表 アナログ盤 完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込） 収録曲：

SIDE A

パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

SIDE B

パッパパラダイス ＜特典情報＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）

楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）

Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）

応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）

◾️配信リリース情報 ■「パッパパラダイス」配信EP

2026年6月24日(水)リリース

収録曲：

パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

パッパパラダイス

パッパパラダイス (Instrumental) 配信予約キャンペーンはこちら：

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise_ep/

■「パッパパラダイス」

https://erj.lnk.to/7rrAv3

◾️「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 」開催概要

開催期間：2026年5月20日（水）〜7月16日（木）

開催場所：ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神

店舗詳細：https://www.sony.jp/store/retail ▼イベント詳細

ttps://www.sony.jp/store/retail/sonystore/hikaruutada_pappaparadise2025/

◾️Utadaリマスター再発

2026年6月24日（水）発売

歌詞・対訳付 『エキソドス』(Exodus)

2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤

2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤

予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus 『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)

LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤

LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤

予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne 24721_04_12BKP001.art

＜2LP、2LPカラー盤＞

SIDE 1

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT



SIDE 2

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY



SIDE 3

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK



SIDE 4

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー

ABOUT ME



＜2CD＞

CD 1：リマスター・アルバム

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

07. ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー



CD 2：リミックス、エディット他

収録曲後日発表



＜デジタル配信＞

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー



▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲

＜LP、LPカラー盤＞

SIDE 1

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)



SIDE 2

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

Me Muero



＜2CD>

CD 1：リマスター・アルバム

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

Me Muero



CD 2：リミックス、エディット他

収録曲後日発表



＜デジタル配信＞

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

▼『エキソドス』収録曲＜2LP、2LPカラー盤＞SIDE 1オープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTSIDE 2イージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOEホテル・ロビーHOTEL LOBBYSIDE 3アニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKSIDE 4ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミーABOUT ME＜2CD＞CD 1：リマスター・アルバムオープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTイージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOE07. ホテル・ロビーHOTEL LOBBYアニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミーCD 2：リミックス、エディット他収録曲後日発表＜デジタル配信＞オープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTイージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOEホテル・ロビーHOTEL LOBBYアニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミー▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲＜LP、LPカラー盤＞SIDE 1オン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Backディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)SIDE 2オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロMe Muero＜2CD>CD 1：リマスター・アルバムオン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Back05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロMe MueroCD 2：リミックス、エディット他収録曲後日発表＜デジタル配信＞オン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Backディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロ