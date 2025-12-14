時速36km、メジャー1st ALから「オーバードライブ」先行配信決定。ラジオパワープレイ・レコメンドも
時速36kmのメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』から、「オーバードライブ」が6月3日に先行配信されることが決定した。
「オーバードライブ」はアルバムのリード曲として全ての楽器が全力疾走で駆け抜けていくアグレッシヴなギターロック。信じることを諦めずに、希望を見出すような歌詞を綴り、痛みもやさしさも抱えたリアルさ、喜怒哀楽を曝け出す、まさに時速36kmを代表するような一曲に仕上がっている。本作は全国28箇所のラジオ局で6月度のパワープレイ・レコメンドにも選出されている。
また、時速36kmは7月からスタートとなるVo仲川による弾き語りツアー＜残る赤、残す赤＞と、アルバムを引っ提げて全国13箇所を巡る大規模ツアー＜“市民薄明” Tour＞も開催。6月3日18:00から全国ツアーのオフィシャル最終抽選先行受付がスタートするので、あわせてチェックを。
■「オーバードライブ」
2026年6月3日(水)先行配信スタート
https://36kmperhour.lnk.to/overdrive
◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD
特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec
CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）
CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込）
▼CD収録内容
時速36km / Major 1st Album『目を閉じても残る赤』
「その未来」「ハロー」「七月七日通り」他、全11曲予定
▼Blu-ray収録内容
・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)
渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)
01.Around i
02.tiny spark
03.銀河鉄道の夜明け
04.動物的な暮らし
05.新式弐型
06.デイドランカー
07.かげろう
08.真面
09.素晴らしい日々
10.優しい歌
11.スーパースター
12.スーパーソニック
13.アトム
14.シャイニング
15.Stand in Life
16.Happy
17.七月七日通り
18.ハロー
19.Gazer
20.Around you
21.ゴースト
22.夢を見ている
▼ショップ別特典
・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）
・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）
・Amazon.co.jp メガジャケ
・楽天ブックス リボンキーホルダー
・セブンネットショッピング エコバック
・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。
※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。
※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
◾️メジャーデビューシングル「その未来 / ハロー」
2026年4月24日（金）CDリリース
購入リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_Hello_CD
配信リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_
期間生産限定盤(アニメ盤) / PCCA.6475 / 1,210円（税込）
通常版 / PCCA.6476 / 1,210円（税込）
◾️＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞
2026年7月3日（金）東京・下北沢 近道 OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月9日（木）愛知・KDハポン OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月10日（金）大阪・心斎橋iiie OPEN/START：19:00/19:30
▼チケット情報
券種：全自由
チケット代：前売り3,800円（税込 / D代別）
URL：https://eplus.jp/jisoku36km-nana/
5月30日（土）10:00〜 一般発売スタート
◾️＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞
2026年
7月25日(土)千葉・千葉LOOK ※SOLD OUT
8月1日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd
8月2日(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY
8月7日(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 w/cinema staff
8月15日(土)石川・金沢vanvan V4 w/Sundae May Club
9月5日(土) 兵庫・神戸music zoo kobe 太陽と虎 w/TETORA
9月6日(日) 香川・高松TOONICE w/Hue’s
9月12日(土)広島・広島4.14 w/オレンジスパイニクラブ
9月13日(日)福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick w/オレンジスパイニクラブ
9月26日(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
10月3日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO
10月4日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月9日(金)東京・渋谷Spotify O-EAST
▼チケット情報
券種：スタンディング
チケット代：前売り5,000円（税込 / D代別）
チケット発売期間：
・ オフィシャル2次抽選先行受付
受付期間：5月23日(土)18:00〜5月31日(日)23:59
チケット受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/
関連リンク
◆時速36km オフィシャルサイト
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