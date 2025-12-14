◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD

特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec

CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）

CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込）

▼CD収録内容

時速36km / Major 1st Album『目を閉じても残る赤』

「その未来」「ハロー」「七月七日通り」他、全11曲予定

▼Blu-ray収録内容

・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)

渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)

01.Around i

02.tiny spark

03.銀河鉄道の夜明け

04.動物的な暮らし

05.新式弐型

06.デイドランカー

07.かげろう

08.真面

09.素晴らしい日々

10.優しい歌

11.スーパースター

12.スーパーソニック

13.アトム

14.シャイニング

15.Stand in Life

16.Happy

17.七月七日通り

18.ハロー

19.Gazer

20.Around you

21.ゴースト

22.夢を見ている

▼ショップ別特典

・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）

・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）

・Amazon.co.jp メガジャケ

・楽天ブックス リボンキーホルダー

・セブンネットショッピング エコバック

・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。