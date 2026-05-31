BOYNEXTDOOR、デビュー3周年を迎え多彩なコンテンツ公開
BOYNEXTDOOR、が5月30日にデビュー3周年を迎えた。
BOYNEXTDOORは所属事務所を通じて、「初めて立ったステージのことは今でも鮮明に覚えています。もうデビュー3周年だなんて感慨深いです。これまで歩んできた道を振り返ると、もっと走り続けたいという情熱が湧いてきます。努力してもっと良いステージをお見せしたいという気持ちはいつも変わりません。これからもさらに素敵な姿で良い音楽をお届けしたいです。リリースを控えた1st Studio Album 『HOME』には僕たちの真心をしっかり込めたので、たくさん期待してください」と感想を伝えた。
6人のメンバーは5月23〜30日までデビュー3周年を記念した＜DOORパーティー＞を開催している。＜DOORパーティー＞はデビュー週に合わせて行われるイベントで、今年で3回目を迎えた。グループを象徴する「DOOR」と韓国の「トルジャンチ（1歳の誕生日祝い）」を掛け合わせた、ユーモアあふれる名称が特徴だ。
また、デビュー3周年にあわせクイズやバラエティコンテンツ『ボネク高校』など多彩な企画が公開。クイズは23〜25日まで3日間にわたり毎日異なる内容で実施され、『ボネク高校』ではこれまでの活動を振り返りながら思い出が語られた。中にはメンバーたちが高校3年生に扮して短編劇を繰り広げる一幕も。このほか、30日にはWeverseでライブ配信を行なった。
BOYNEXTDOORは昨年発売したミニ5集『The Action』で3作連続ミリオンセラーを達成し、米国のチャート Billboard 200 に5作連続でランクイン。また、昨年初めに発表したデジタルシングル 「IF I SAY, I LOVE YOU」が各種年間チャートを席巻した。こうした活躍を背景に、2025 Korea Grand Music Awards や D AWARDS with upick など各種授賞式で大賞を受賞し、勢いと存在感を示している。
BOYNEXTDOORは6月8日午後6時に1st Studio Album 『HOME』を発売する。“隣の少年たち”と呼ばれてきたこれまでの時間を振り返り、その中で感じた感情や記憶を率直に綴ったアルバムだ。メンバーやファンなど、チームの根幹となる存在との関係、愛、別れ、青春の成長と痛みをテーマに、誰もが共感できる楽曲を収録した。全メンバーが楽曲制作に参加し、さらに向上した音楽的力量を披露する見込みだ。
◾️1stスタジオアルバム『HOME』
韓国発売日：2026年6月8日（月）
日本発売日：2026年6月10日（水）※日本お届け日
予約：http://bnd-home.com/
▼先行配信「ddok ddok ddok」
https://bnd.lnk.to/ddd_jp
○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』
全3形態 (NAVIGATOR / WEAVER / BUNKER ver.)
3,135円（税込）
○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (SWEET HOME ver.)
全6形態 2,200円（税込）
○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (Weverse Albums ver.)
全1形態 1,870円（税込）
▼予約販売サイト
・BOYNEXTDOOR Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/te0lrwtf
・UNIVERSAL MUSIC STORE
https://umusic.jp/NsAz487z
・HMV
https://www.hmv.co.jp/news/article/260507167/
・タワーレコード
https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/1001
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4571675465020++4571675465099&f=O
関連リンク
◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルサイト
◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルX
◆BOYNEXTDOOR オフィシャルInstagram
◆BOYNEXTDOOR オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BOYNEXTDOOR オフィシャルTikTok