¡ÈNHK´Ú¥É¥é¤Î½÷²¦¡É¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê
½÷Í¥¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢Áá¤¯¤â92Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
µî¤ë5·î30Æü¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¡Ø¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØHome Run¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ã°Û¤ÎÂÎ·¿¡Ä¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¡ÖÌµ½¤Àµ¼Ì¿¿¡×
Æ±¶Ê¤Ï2003Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿²Î¼êPSY¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬²Î¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬±Ç²è¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎµÕÅ¾¡Ù¤ÎOST¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÆ±¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼Â¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØHome Run¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡¢ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤ò¸«¤»¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï47ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÏÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ø³«¤«¤é1Æü·Ð¤¿¤º¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë92Ëü²ó¡Ê11»þ´ð½à¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¶¸Åª¤À¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖËÜ¶È¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤â´éÉé¤±¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌóÂ«¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö26Ç¯ÅÙÆþ³Ø¥¸¥¦¥©¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Ì¡²è²È¤Î¥¥¢¥ó84¤È²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¡¢¡ØHome Run¡Ù¤Î¡È¹õÎò»Ë¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¡¢¥¥¢¥ó84¤È¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡ØHome Run¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤¿¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÄ©È¯¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬120Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢ºÆ¸½¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤ÎÌóÂ«¤ËÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï120Ëü²ó¤ò·Ú¡¹¤ÈÆÍÇË¤·¤¿¡£¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤ã¡£»ä¤Ï¾¯¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£¤À¤«¤éÎý½¬¤â¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤ÏÌÔÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡þ¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1978Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥ê¥à¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡Ø¥Á¥§¥ª¥¯¤Î·õ¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥Ë¡Ù¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡ÁTwo Hearts¡Ù¡Ø´ñ¹Ä¹¡¡Á¤Õ¤¿¤Ä¤Î°¦ ÎÞ¤ÎÀÀ¤¤¡Á¡Ù¡ØÉÂ±¡Á¥¡Á¤º¤Ã¤È·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Á¡Ù¤Ê¤É½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬NHK¤ÇÂ¿¿ôÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖNHK´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£