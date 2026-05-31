¡ÖËÍ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î³Ú´ïÁÕ¼Ô¤¬º¤ÏÇ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¿¡¢»ÄÇ°¡Ä¡×
ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¤Îº´Æ£½Ù°ìÏº¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÍ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ±À«Æ±Ì¾¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£½Ù°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç28Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿Æ±À«Æ±Ì¾¡¢¤·¤«¤â¥Ð¥ì¡¼¤Ç³èÌö¡ª¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤·¥¿¥ª¥ë¤âÇã¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ê¤ó¤â°¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï6ºÐ¤«¤é¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¡¢¾¼ÏÂ²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£sinfonietta JAPAN¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¾ÅÆî¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥é¥¹¹çÁÕÃÄÃÄÄ¹¤â·óÇ¤¡£