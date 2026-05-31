¡ÖºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×DV¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦¤¦¤µ¤¿¤Ë¥Ñ¥¤¥»¥ó¡Ê31¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹¡È10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤È¤ÎºÆº§¡É¤È¡È»³±ü¤ÎÌµ¿Í±ØÊë¤é¤·¡É
¡Ò¡Ö¤ªÊ¢¤ò²¥¤é¤ì¡¢½Ëµ·¤Ï»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥µ¥é¶â¤ÎÆÄÂ¥¤â¡Ä¡×¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦¤¦¤µ¤¿¤Ë¥Ñ¥¤¥»¥ó¡Ê31¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈºÇ°¤Î·ëº§À¸³è¡É¤È¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¶âÈ±¤Ë¡Èµ´¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡¢Ä¹¤¤ÄÞ¡£½ÂÃ«¤Ç15Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¸½Ìò¥®¥ã¥ë¡¦¤¦¤µ¤¿¤Ë¥Ñ¥¤¥»¥ó¡Ê31¡Ë¤¬º£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ø¤Ë·§½ÐË×Ãí°Õ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢50Âå¤¬¡Ö¼ã¼ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºë¶Ì¸©±üÉðÂ¢¤Î»³±ü¤À¡£±ïÂ¦¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢À±¤òÄ¯¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤È2»þ´Ö¡£
¡ÚºÆº§¡õÇ¥¿±¥Õ¥©¥È¤ò½é¸ø³«¡ÛÇ¥¿±6¥«·î¤Î¤ªÊ¢¤ò»Ù¤¨¤ë¤¦¤µ¤¿¤Ë¥Ñ¥¤¥»¥ó¤È¡¢ºÆº§Áê¼ê¤Î¡Ö10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡×
¡¡ÆüËÜ¥®¥ã¥ë¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¡¢¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÎò15Ç¯¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï41Ëü¿ÍÄ¶¡£¡ÖÇ¾¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤¬¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤Ç¡¢¤Õ¤¤¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö¼Â¤Ï¡¢Êó¹ð¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÆº§¤ÈÇ¥¿±¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡½¡½»³Êë¤é¤·¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£15Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÍ·¤ó¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¡Ö¤¢¡¢»³½»¤â¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÍÁ³¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¥Þ¥¸¤ÇÆÍÁ³¡Ö¤â¤¦»³¤À¤ï¡×¤Ã¤Æ¡£¤â¤È¤â¤ÈADHD¤Ç¡¢¾ðÊóÎÌ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¾¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º¸Ç¾¤¬¾Ã¤¨¤ë´¶¤¸¡£Î¥º§¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¶¥Áè¼Ò²ñ¤Ïº£¤Î»ä¤Ë¤Ï°ã¤¦¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¤ª²È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡·è¤á¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¾ì½ê¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡£ÀäÂÐ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÐ¤Î¾ì½ê¡£¤½¤ì¤«¤éSUUMO¤Ç¤³¤Î²È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö²¿¤³¤ì¡¢¤³¤³¤·¤«ÌµÍý¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈºàÌÚ²°¤µ¤ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬·ú¤Æ¤¿²È¤Ç¡¢¶á½ê¤Ç¤â¡Ö¤¢¤½¤³åºÎï¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ëÊª·ï¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡ºÇ´ó±Ø¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµ¿Í±Ø¤ÇÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤è¤¯¤Æ¡£¤³¤Î²È¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ30Ê¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¼Ö¤Ç30Ê¬¡¢Êâ¤¤¤¿¤é2»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡ºÇ¹â¡ª ¤³¤Î²È¤Î²ÈÄÂ¡¢Í´Å·»û¤Î1LDK¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½°ì¸®²È¤ÇÆó³¬·ú¤Æ¡£7LDK¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤Ð¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ç°´ê¤Î¾ö¤Î²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤Ç¤âÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¾ö¤Ã¤Ý¤¯Éß¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÁ´ÉôËÜÊª¡£ÁÇÅ¨¤ÊÆâÁõ¤âÆþµï¤·¤¿»þÅÀ¤Ç7³ä¤°¤é¤¤»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤³¤³¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÎ¾³«¤¤Î¥Ç¥«¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤ò½é¤á¤Æ»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤½¤¦¤«¤â¡£Åìµþ¤Ç¤Ï1Æü¤Ë²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ»¶ºâ¤·¤Þ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£15Ç¯´Ö¡¢Ëãáã¤·¤Æ¤¿¡£²õ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅµ·¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¡Ö1Æü¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½ÅÔ²ñ¤ÎÈè¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¸ÆµÛ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ª¤³¤ê¤â¸º¤Ã¤¿¤·¡¢Æ¬¤Î¥¥ó¥¥ó¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤µÞ¤¤¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¡Ö1Æü¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥®¥ã¥ë¤ÎÎò»Ë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ç¤¤Æ¡£Åìµþ¤Ç¤Î¸ýÊÊ¤¬¡ÖÀ±¸«¤¨¤Í¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤ÏËèÆüÀ±¤¬¸«¤¨¤ë¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤«¤é»³¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¸³è¤ÎÉ÷·Ê¤â¡¢Åìµþ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¡Ö¥Ò¥å¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°Êª¤ÎÀ¼¤â¤¿¤Þ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤Æ¡¢»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°Â¤é¤°¡£Åìµþ¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Í§Ã£¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¥®¥ã¥ë¤ÎÍ§Ã£¤¬¼«Á³¤òµá¤á¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÍ§Ã£Íè¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡£µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤µ¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Æü¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤²È¤Ë1¿Í¤Ç¤Ï»ý¤ÆÍ¾¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¼Â¤Ï¡¢Êó¹ð¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Ç¯¤Î3·î5Æü¤ËºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£6¥ö·î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤ªÁê¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö²¶¤¬ÌÌÅÝ¸«¤ë¡×¡Ö²¶¤Ç¤è¤¯¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¡ÖÂçÊÑ¿È¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ö¤ä¤æ¤¦¤¡£Ê¡Åç¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤â°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸À¤¦Áê¼ê¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡Á°¤Î·ëº§¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿»þ¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÎå¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö²¶¤¬ÌÌÅÝ¸«¤ë¡×¡Ö²¶¤Ç¤è¤¯¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£°ì²ó¤âÃË¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤Ç¤â²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¸«¤¿»þ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦²¿¤â±£¤·»ö¤¬¤Ê¤¤¡£Á°¤Î·ëº§¤ÇÄË¤¤¤Û¤É³Ø¤ó¤À¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤É¤ó¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡Ä¶Í¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢µ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£»ä¤¬¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²È¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¥°¥Ã¥º¤òÃµ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¤â¿åÉ÷Ï¤¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²È¤ÎÆâÁõ¤Ê¤É¤â¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¥¿±¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²È¤¬¹¤¤¤«¤éµ¤Ê¬¤Ç¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Æ¡£ºÇ¶á¤Ï±ïÂ¦¤Ç»³¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢°ÏÏ§Î¢¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤·¤¿¤ê¡£»É·ã¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤æ¤¦¤¤¬ÎÙ¤ÎÉô²°¤ÇÇú²»¤Î²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¸¤ã¤ó¤³¤³¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²È¤È²È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤«¤é¡¢²»ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ð¤âÊ²¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ë¤È¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª2¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Ãç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡À¸¤¤Î©¤Á¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Î´Ä¶¤â¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡£»ä¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿½÷¤Î»Ò¤ò¥®¥ã¥ë¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¡¢¤æ¤¦¤¤ÏÃË¤Î»Ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇYouTube¤Î¡ÖÂçÊÑ¿È¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤º¤Ã¤È¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª ¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¶á½ê¤ÎÊý¤È¤Î´Ø·¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ëÉ×ÉØ¡¢Éâ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡»¶Êâ¤Ë½Ð¤Æ2¿Í¤ÎÉþ¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¿®¹æµ¡¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº©¿Æ²ñ¤Ç70Âå80Âå¤ÎÊý¤ÈÃý¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤é¤Þ¡¼¡¢µ´¥®¥ã¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡×¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤æ¤¦¤¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¯¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Æü¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ°§»¢¤·¤¿¤é¡¢¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼«¼£²ñ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¿À¼Ò¤Î»á»Ò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£50ºÐ¤Ç¡Ö¼ã¤¤»Ò¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÎÁÍý¤ÎÉÊ¿ô¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤¦¤µ¤¿¤Ë¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤Ï¤¤¡¢»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ë°¤À¤À¤«¤é¡ÖÁª¤Ù¤ë¼«Í³¡×¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿ÍÀ¸Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤æ¤¦¤¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡£ÏÂ¿©¤Î¹¥¤ß¤¬¹ç¤¦¤«¤éÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤³¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Êâ¤¤¤Æ2»þ´Ö¡¢¼Ö¤Ç¤â20Ê¬¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¿©ºà¤ÎÃæ¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï²¿ºî¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£ÄÞ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤â¡¢»Ø¤ò´Ý¤á¤ÆÌîºÚ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤Ð°Õ³°¤È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¼Â¤Ï¤ï¤«¤ë2¥ö·îÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¡¢2²ó»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1²óÌÜ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤Í¡×¤Ã¤Æ5ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»Ò¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¡¢´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤æ¤¦¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»öÁ°¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤½¤Î¸å¡¢12·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥»¥É¥Ê¤ä¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¥·¥ó¥ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î²»¤¬¤¿¤ó¤¿¤ó¤¿¤ó¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤°Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡»ÒµÜðô´É¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÛÆ°¤â´¶¤¸¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Î®»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÂçµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¿²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Ì´¤«¸½¼Â¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ä¶¥ê¥¢¥ë¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¦¤µ¤¿¤Ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤º¤Ã¤ÈÀäÂÐ»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÊÝ°é½ê¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½Á°¤ÎÃ¶Æá¤ÎDV¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤·¡£¤³¤Î²È¤â¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»³¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹»þ¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤Ï¤¤¡£ÃÎ¤é¤º¤ËÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î²È¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô¥ö·î¤Ç¤æ¤¦¤¤¬¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÂÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¼£²ñ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤Þ¤¬¤ªÃã¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤·¤ÆÊÝ·ò½ê¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤ê¡£¶á½ê¤°¤ë¤ß¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡Âç³¢Æü¤Ë¡¢¤æ¤¦¤¤ÈÎ¾Êý¤Î¿Æ¤ÇÎ¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤â¤¦¤¹¤°¡¢¤ª2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤æ¤¦¤¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢»³¤ÎÀ¸³è¤ÎÆ°²è¤òËèÆü»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£YouTube¤Ë¡Ö¤·¤Ö¤ä²È¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤ò±Ç¤¹²ÈÂ²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤ä¤¯°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î»³Êë¤é¤·¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¦¤µ¤¿¤Ë¡¡¤æ¤¦¤¤Èº£¤Î¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤â¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤âÎ¥º§¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤ì¤¿¸µÃ¶Æá¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆóÉÓ ¿Î»Ö¡Ë