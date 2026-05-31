信用残ランキング【買い残増加】 フジクラ、ソニーＦＧ、ＫＬａｂ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<5803> フジクラ 8,328 26,669 13.93
２．<8729> ソニーＦＧ 4,176 120,393 12.39
３．<3656> ＫＬａｂ 2,422 16,619 2.09
４．<5401> 日本製鉄 2,140 42,450 17.88
５．<7868> 広済堂ＨＤ 2,115 16,285 23.66
６．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,904 16,276 5.33
７．<285A> キオクシア 1,519 11,471 14.83
８．<8303> ＳＢＩ新生銀 1,242 13,284 684.77
９．<8750> 第一ライフ 1,172 3,557 5.21
10．<5016> ＪＸ金属 1,116 21,257 12.66
11．<8593> 三菱ＨＣキャ 876 4,030 35.86
12．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 788 5,345 2.40
13．<2181> パーソルＨＤ 757 4,778 26.74
14．<9424> 日本通信 729 13,315 9.96
15．<8031> 三井物 681 2,827 14.74
16．<8630> ＳＯＭＰＯ 641 989 29.62
17．<6981> 村田製 622 2,641 4.33
18．<9506> 東北電 590 4,030 31.36
19．<7012> 川重 580 17,138 14.40
20．<547A> ムニノバＨＤ 542 15,554 79.12
21．<6902> デンソー 533 3,366 17.32
22．<8002> 丸紅 508 2,234 7.39
23．<4202> ダイセル 469 1,303 18.76
24．<2492> インフォＭＴ 448 2,164 1.41
25．<4523> エーザイ 430 1,358 52.44
26．<2001> ニップン 418 440 4.20
27．<2768> 双日 415 2,874 39.38
28．<3003> ヒューリック 404 1,399 2.87
29．<8001> 伊藤忠 398 7,308 11.63
30．<8058> 三菱商 379 4,181 3.83
31．<8585> オリコ 371 1,743 88.06
32．<7004> カナデビア 345 2,473 2.47
33．<3660> アイスタイル 327 5,885 18.19
34．<7269> スズキ 322 3,023 42.65
35．<8766> 東京海上 318 2,566 16.78
36．<6701> ＮＥＣ 305 12,823 77.72
37．<3231> 野村不ＨＤ 302 1,367 6.52
38．<4004> レゾナック 301 1,552 5.96
39．<6480> トムソン 285 1,308 8.62
40．<7593> ＶＴＨＤ 282 794 43.90
41．<5110> 住友ゴ 277 1,534 48.10
42．<4005> 住友化 265 7,936 10.40
43．<5852> アーレスティ 253 1,116 17.05
44．<8801> 三井不 237 3,046 3.22
45．<6954> ファナック 235 3,240 9.19
46．<6857> アドテスト 234 5,707 6.82
47．<1893> 五洋建 229 1,558 24.24
48．<4911> 資生堂 228 1,309 2.25
49．<5838> 楽天銀 224 3,214 32.53
50．<8628> 松井 222 837 1.02
株探ニュース
※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<5803> フジクラ 8,328 26,669 13.93
２．<8729> ソニーＦＧ 4,176 120,393 12.39
３．<3656> ＫＬａｂ 2,422 16,619 2.09
４．<5401> 日本製鉄 2,140 42,450 17.88
５．<7868> 広済堂ＨＤ 2,115 16,285 23.66
６．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,904 16,276 5.33
７．<285A> キオクシア 1,519 11,471 14.83
８．<8303> ＳＢＩ新生銀 1,242 13,284 684.77
９．<8750> 第一ライフ 1,172 3,557 5.21
10．<5016> ＪＸ金属 1,116 21,257 12.66
11．<8593> 三菱ＨＣキャ 876 4,030 35.86
12．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 788 5,345 2.40
13．<2181> パーソルＨＤ 757 4,778 26.74
14．<9424> 日本通信 729 13,315 9.96
15．<8031> 三井物 681 2,827 14.74
16．<8630> ＳＯＭＰＯ 641 989 29.62
17．<6981> 村田製 622 2,641 4.33
18．<9506> 東北電 590 4,030 31.36
19．<7012> 川重 580 17,138 14.40
20．<547A> ムニノバＨＤ 542 15,554 79.12
21．<6902> デンソー 533 3,366 17.32
22．<8002> 丸紅 508 2,234 7.39
23．<4202> ダイセル 469 1,303 18.76
24．<2492> インフォＭＴ 448 2,164 1.41
25．<4523> エーザイ 430 1,358 52.44
26．<2001> ニップン 418 440 4.20
27．<2768> 双日 415 2,874 39.38
28．<3003> ヒューリック 404 1,399 2.87
29．<8001> 伊藤忠 398 7,308 11.63
30．<8058> 三菱商 379 4,181 3.83
31．<8585> オリコ 371 1,743 88.06
32．<7004> カナデビア 345 2,473 2.47
33．<3660> アイスタイル 327 5,885 18.19
34．<7269> スズキ 322 3,023 42.65
35．<8766> 東京海上 318 2,566 16.78
36．<6701> ＮＥＣ 305 12,823 77.72
37．<3231> 野村不ＨＤ 302 1,367 6.52
38．<4004> レゾナック 301 1,552 5.96
39．<6480> トムソン 285 1,308 8.62
40．<7593> ＶＴＨＤ 282 794 43.90
41．<5110> 住友ゴ 277 1,534 48.10
42．<4005> 住友化 265 7,936 10.40
43．<5852> アーレスティ 253 1,116 17.05
44．<8801> 三井不 237 3,046 3.22
45．<6954> ファナック 235 3,240 9.19
46．<6857> アドテスト 234 5,707 6.82
47．<1893> 五洋建 229 1,558 24.24
48．<4911> 資生堂 228 1,309 2.25
49．<5838> 楽天銀 224 3,214 32.53
50．<8628> 松井 222 837 1.02
株探ニュース