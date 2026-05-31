　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1557銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<5803> フジクラ 　　　　　8,328　　 26,669　　 13.93
２．<8729> ソニーＦＧ 　　　　4,176　　120,393　　 12.39
３．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,422　　 16,619　　　2.09
４．<5401> 日本製鉄 　　　　　2,140　　 42,450　　 17.88
５．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　2,115　　 16,285　　 23.66
６．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　1,904　　 16,276　　　5.33
７．<285A> キオクシア 　　　　1,519　　 11,471　　 14.83
８．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　1,242　　 13,284　　684.77
９．<8750> 第一ライフ 　　　　1,172　　　3,557　　　5.21
10．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,116　　 21,257　　 12.66
11．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　876　　　4,030　　 35.86
12．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　788　　　5,345　　　2.40
13．<2181> パーソルＨＤ 　　　　757　　　4,778　　 26.74
14．<9424> 日本通信 　　　　　　729　　 13,315　　　9.96
15．<8031> 三井物 　　　　　　　681　　　2,827　　 14.74
16．<8630> ＳＯＭＰＯ 　　　　　641　　　　989　　 29.62
17．<6981> 村田製 　　　　　　　622　　　2,641　　　4.33
18．<9506> 東北電 　　　　　　　590　　　4,030　　 31.36
19．<7012> 川重 　　　　　　　　580　　 17,138　　 14.40
20．<547A> ムニノバＨＤ 　　　　542　　 15,554　　 79.12
21．<6902> デンソー 　　　　　　533　　　3,366　　 17.32
22．<8002> 丸紅 　　　　　　　　508　　　2,234　　　7.39
23．<4202> ダイセル 　　　　　　469　　　1,303　　 18.76
24．<2492> インフォＭＴ 　　　　448　　　2,164　　　1.41
25．<4523> エーザイ 　　　　　　430　　　1,358　　 52.44
26．<2001> ニップン 　　　　　　418　　　　440　　　4.20
27．<2768> 双日 　　　　　　　　415　　　2,874　　 39.38
28．<3003> ヒューリック 　　　　404　　　1,399　　　2.87
29．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　398　　　7,308　　 11.63
30．<8058> 三菱商 　　　　　　　379　　　4,181　　　3.83
31．<8585> オリコ 　　　　　　　371　　　1,743　　 88.06
32．<7004> カナデビア 　　　　　345　　　2,473　　　2.47
33．<3660> アイスタイル 　　　　327　　　5,885　　 18.19
34．<7269> スズキ 　　　　　　　322　　　3,023　　 42.65
35．<8766> 東京海上 　　　　　　318　　　2,566　　 16.78
36．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　305　　 12,823　　 77.72
37．<3231> 野村不ＨＤ 　　　　　302　　　1,367　　　6.52
38．<4004> レゾナック 　　　　　301　　　1,552　　　5.96
39．<6480> トムソン 　　　　　　285　　　1,308　　　8.62
40．<7593> ＶＴＨＤ 　　　　　　282　　　　794　　 43.90
41．<5110> 住友ゴ 　　　　　　　277　　　1,534　　 48.10
42．<4005> 住友化 　　　　　　　265　　　7,936　　 10.40
43．<5852> アーレスティ 　　　　253　　　1,116　　 17.05
44．<8801> 三井不 　　　　　　　237　　　3,046　　　3.22
45．<6954> ファナック 　　　　　235　　　3,240　　　9.19
46．<6857> アドテスト 　　　　　234　　　5,707　　　6.82
47．<1893> 五洋建 　　　　　　　229　　　1,558　　 24.24
48．<4911> 資生堂 　　　　　　　228　　　1,309　　　2.25
49．<5838> 楽天銀 　　　　　　　224　　　3,214　　 32.53
50．<8628> 松井 　　　　　　　　222　　　　837　　　1.02

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