信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、三菱ＵＦＪ、ＳＢＧ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -39,320 131,190 36.42
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -5,744 29,397 11.43
３．<9984> ＳＢＧ -3,581 24,229 4.39
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -3,366 10,717 1.12
５．<8316> 三井住友ＦＧ -2,297 12,345 19.95
６．<7211> 三菱自 -2,224 7,090 4.41
７．<7267> ホンダ -2,001 10,287 9.10
８．<7013> ＩＨＩ -1,934 24,770 36.70
９．<3632> グリーＨＤ -1,916 2,406 9.46
10．<3315> 日本コークス -1,392 11,956 3.62
11．<6501> 日立 -1,266 7,363 24.91
12．<8411> みずほＦＧ -1,249 8,030 12.33
13．<6264> マルマエ -1,072 830 0.56
14．<6315> ＴＯＷＡ -1,069 3,950 11.98
15．<9434> ＳＢ -832 28,072 7.68
16．<4543> テルモ -791 795 3.02
17．<8410> セブン銀 -780 7,330 1.50
18．<4568> 第一三共 -748 7,418 39.19
19．<2413> エムスリー -744 5,772 28.47
20．<6753> シャープ -730 5,052 1.93
21．<7182> ゆうちょ銀 -685 1,329 3.08
22．<6525> コクサイエレ -677 1,442 2.90
23．<6758> ソニーＧ -634 12,594 40.19
24．<4689> ラインヤフー -597 15,244 31.95
25．<6330> 東洋エンジ -577 5,017 5.64
26．<2982> ＡＤＷＧ -572 2,925 5.33
27．<6098> リクルート -536 986 2.21
28．<4344> ソースネクス -532 6,263 2.10
29．<6740> Ｊディスプレ -475 53,681 2.65
30．<9433> ＫＤＤＩ -471 1,015 1.17
31．<4612> 日本ペＨＤ -465 533 8.39
32．<8141> 新光商 -455 204 1.17
33．<9843> ニトリＨＤ -453 2,273 4.13
34．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -445 5,512 21.56
35．<7201> 日産自 -417 31,186 16.75
36．<8338> 筑波銀 -416 4,518 6.76
37．<1515> 日鉄鉱 -411 2,267 19.82
38．<4062> イビデン -409 1,414 1.87
39．<4980> デクセリ -406 1,947 12.37
40．<9552> クオンツ総研 -401 1,056 6.11
41．<8848> レオパレス -396 2,221 16.79
42．<7272> ヤマハ発 -359 2,227 12.46
43．<2432> ディーエヌエ -345 2,841 26.73
44．<8308> りそなＨＤ -345 2,570 4.28
45．<4680> ラウンドワン -332 3,748 27.13
46．<6923> スタンレー -329 32 1.89
47．<3668> コロプラ -325 1,277 2.95
48．<8604> 野村 -313 15,537 51.65
49．<6178> 日本郵政 -304 1,369 6.21
50．<8304> あおぞら銀 -301 3,281 191.88
株探ニュース
※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -39,320 131,190 36.42
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -5,744 29,397 11.43
３．<9984> ＳＢＧ -3,581 24,229 4.39
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -3,366 10,717 1.12
５．<8316> 三井住友ＦＧ -2,297 12,345 19.95
６．<7211> 三菱自 -2,224 7,090 4.41
７．<7267> ホンダ -2,001 10,287 9.10
８．<7013> ＩＨＩ -1,934 24,770 36.70
９．<3632> グリーＨＤ -1,916 2,406 9.46
10．<3315> 日本コークス -1,392 11,956 3.62
11．<6501> 日立 -1,266 7,363 24.91
12．<8411> みずほＦＧ -1,249 8,030 12.33
13．<6264> マルマエ -1,072 830 0.56
14．<6315> ＴＯＷＡ -1,069 3,950 11.98
15．<9434> ＳＢ -832 28,072 7.68
16．<4543> テルモ -791 795 3.02
17．<8410> セブン銀 -780 7,330 1.50
18．<4568> 第一三共 -748 7,418 39.19
19．<2413> エムスリー -744 5,772 28.47
20．<6753> シャープ -730 5,052 1.93
21．<7182> ゆうちょ銀 -685 1,329 3.08
22．<6525> コクサイエレ -677 1,442 2.90
23．<6758> ソニーＧ -634 12,594 40.19
24．<4689> ラインヤフー -597 15,244 31.95
25．<6330> 東洋エンジ -577 5,017 5.64
26．<2982> ＡＤＷＧ -572 2,925 5.33
27．<6098> リクルート -536 986 2.21
28．<4344> ソースネクス -532 6,263 2.10
29．<6740> Ｊディスプレ -475 53,681 2.65
30．<9433> ＫＤＤＩ -471 1,015 1.17
31．<4612> 日本ペＨＤ -465 533 8.39
32．<8141> 新光商 -455 204 1.17
33．<9843> ニトリＨＤ -453 2,273 4.13
34．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -445 5,512 21.56
35．<7201> 日産自 -417 31,186 16.75
36．<8338> 筑波銀 -416 4,518 6.76
37．<1515> 日鉄鉱 -411 2,267 19.82
38．<4062> イビデン -409 1,414 1.87
39．<4980> デクセリ -406 1,947 12.37
40．<9552> クオンツ総研 -401 1,056 6.11
41．<8848> レオパレス -396 2,221 16.79
42．<7272> ヤマハ発 -359 2,227 12.46
43．<2432> ディーエヌエ -345 2,841 26.73
44．<8308> りそなＨＤ -345 2,570 4.28
45．<4680> ラウンドワン -332 3,748 27.13
46．<6923> スタンレー -329 32 1.89
47．<3668> コロプラ -325 1,277 2.95
48．<8604> 野村 -313 15,537 51.65
49．<6178> 日本郵政 -304 1,369 6.21
50．<8304> あおぞら銀 -301 3,281 191.88
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