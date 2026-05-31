　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月22日信用買い残の5月15日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1557銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-39,320　　131,190　　 36.42
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-5,744　　 29,397　　 11.43
３．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-3,581　　 24,229　　　4.39
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　-3,366　　 10,717　　　1.12
５．<8316> 三井住友ＦＧ　　　-2,297　　 12,345　　 19.95
６．<7211> 三菱自 　　　 　　-2,224　　　7,090　　　4.41
７．<7267> ホンダ 　　　 　　-2,001　　 10,287　　　9.10
８．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-1,934　　 24,770　　 36.70
９．<3632> グリーＨＤ 　 　　-1,916　　　2,406　　　9.46
10．<3315> 日本コークス　　　-1,392　　 11,956　　　3.62
11．<6501> 日立 　　　　 　　-1,266　　　7,363　　 24.91
12．<8411> みずほＦＧ 　 　　-1,249　　　8,030　　 12.33
13．<6264> マルマエ 　　 　　-1,072　　　　830　　　0.56
14．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　-1,069　　　3,950　　 11.98
15．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-832　　 28,072　　　7.68
16．<4543> テルモ 　　　 　　　-791　　　　795　　　3.02
17．<8410> セブン銀 　　 　　　-780　　　7,330　　　1.50
18．<4568> 第一三共 　　 　　　-748　　　7,418　　 39.19
19．<2413> エムスリー 　 　　　-744　　　5,772　　 28.47
20．<6753> シャープ 　　 　　　-730　　　5,052　　　1.93
21．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-685　　　1,329　　　3.08
22．<6525> コクサイエレ　　　　-677　　　1,442　　　2.90
23．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-634　　 12,594　　 40.19
24．<4689> ラインヤフー　　　　-597　　 15,244　　 31.95
25．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-577　　　5,017　　　5.64
26．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-572　　　2,925　　　5.33
27．<6098> リクルート 　 　　　-536　　　　986　　　2.21
28．<4344> ソースネクス　　　　-532　　　6,263　　　2.10
29．<6740> Ｊディスプレ　　　　-475　　 53,681　　　2.65
30．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-471　　　1,015　　　1.17
31．<4612> 日本ペＨＤ 　 　　　-465　　　　533　　　8.39
32．<8141> 新光商 　　　 　　　-455　　　　204　　　1.17
33．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-453　　　2,273　　　4.13
34．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-445　　　5,512　　 21.56
35．<7201> 日産自 　　　 　　　-417　　 31,186　　 16.75
36．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-416　　　4,518　　　6.76
37．<1515> 日鉄鉱 　　　 　　　-411　　　2,267　　 19.82
38．<4062> イビデン 　　 　　　-409　　　1,414　　　1.87
39．<4980> デクセリ 　　 　　　-406　　　1,947　　 12.37
40．<9552> クオンツ総研　　　　-401　　　1,056　　　6.11
41．<8848> レオパレス 　 　　　-396　　　2,221　　 16.79
42．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-359　　　2,227　　 12.46
43．<2432> ディーエヌエ　　　　-345　　　2,841　　 26.73
44．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-345　　　2,570　　　4.28
45．<4680> ラウンドワン　　　　-332　　　3,748　　 27.13
46．<6923> スタンレー 　 　　　-329　　　　 32　　　1.89
47．<3668> コロプラ 　　 　　　-325　　　1,277　　　2.95
48．<8604> 野村 　　　　 　　　-313　　 15,537　　 51.65
49．<6178> 日本郵政 　　 　　　-304　　　1,369　　　6.21
50．<8304> あおぞら銀 　 　　　-301　　　3,281　　191.88

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