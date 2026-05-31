歌手和田アキ子（76）が31日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。親しいお笑い芸人の明石家さんま（70）を絶賛した。

今回の動画で、和田はAIとやり取りしつつ、自身とさんまに関するエピソードの数々を振り返った。AIがさんまを「お笑い怪獣」などと説明すると、和田は「お笑い怪獣…その通りだと思う。さんまはね、本当に寝てないと思う。ビックリするほど若い子の流行りも知ってるし」などと話した。

現在もさんまとの交流が続いているといい、和田は「最近では去年にTBS系『アッコにおまかせ！』の最終回の時も出てくれたり、さんまが去年万博で70歳の古希のフェスやったの。その時のお祝いで万博まで行って（かけつけた）」などと明かした。

そして「あいつ、ああ見えて凄い勉強家だし、テレビ見ても本当に面白い。一時期“60で引退する”とか言ってたけど、お笑いの中でもずば抜けて面白い。知識があるから…全てに」と称賛し、「ファンとの対応も神対応みたいよ。割りばしの袋にでもサインしたらしい」と続けた。

スタッフから「（さんまは）なんでそんなことやられるんですかね？」と質問されると、和田は「お笑いが好きなのと、自分がやってきたことはそれしかないからちゃう？ それで自分でお笑い好きなんちゃう？ 私は（さんまを）カッコイイなと思ってる」と述べた。