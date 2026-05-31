¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¡×¡ÖÏÈ¤òËä¤á¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¡Ä¡ÒNISAËüÇ½ÏÀ¡Ó¤Î¸Â³¦¤È4¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ú40Âå¤ÇFIRE¤·¤¿¸µ¸øÌ³°÷¤¬²òÀâ¡Û
¶âÍ»Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇNISA¤Î¸ýºÂ¿ô¤ÏÌó2,800Ëü¸ý°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³«Àß¸å¤Ë¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ýºÂ¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó3³ä¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£NISA¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ëËüÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¸Êý Àµ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÉû¶È¶Ø»ß¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤â¤Ç¤¤ëFIREÆþÌç ÀáÌó¡¢¥Ý¥¤³è¤«¤é¤Ç¤â»ñ»º1²¯±ß¤òÃÛ¤¯ÊýË¡¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢NISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È4¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¸Â¤òËä¤á¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×¡ÄÅê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤ëNISA¤Ø¤Î´üÂÔ
NISA¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖS¡õP500¡ÊÊÆ¹ñ¼çÍ×500¼Ò¤Î³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¡ÊÁ´À¤³¦³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ò¡¢ÃÍÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Ëè·î¼«Æ°ÀßÄê¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡×
¡Ö2024Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·NISA¤Î¡¢ÀÑÎ©Åê»ñÏÈÇ¯120Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈÇ¯240Ëü±ß¤Î¾å¸Â¤òËä¤á¤Æ¡¢Íø±×¤äÇÛÅö¤Ë¤«¤«¤ëÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤òÌÈÀÇ¤·¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇµëÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Î»ñ»º¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤é¡¢»ñ»º¤ò¹ñÆâ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâÁíÀ¸»º¤¬½Ì¾®¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò¹ñÆâ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖS¡õP500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¤Ø¤ÎÀÑÎ©¡×¤¬¹çÍýÅª¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ï¥±
¤â¤·¡¢º£¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤äÀ¯¼£ÉÔ°Â¤Ê¤É¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÝÍ»ñ»ºÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò³°¹ñ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤¯ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢S¡õP500¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢±ß·ú¤Æ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÊÆ¹ñÂç·¿³ô¤Ë»ñ»º¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤â¼è°úÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢ÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤ä¤¹¤¤¼ê·ø¤¤Åê»ñ¾¦ÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¾Í»ö¤äÂçÉý¤Ê¶ÈÀÓ°²½¤¬µ¯¤¤¿´ë¶È¤Ï¡¢»Ø¿ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹½À®ÌÃÊÁ¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤Î´ë¶È¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ä¶ÈÀÓ³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¸º¤ê¡¢±¿ÍÑ¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤ÆS¡õP500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¤ØÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ç¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¡×¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡ÄNISA¤ËÀø¤à¡Ò4¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ó
NISA¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¡¢4ÅÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¦Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼ïÎà¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë
Æ±¤¸Åê»ñ¾¦ÉÊ¤òÊÝÍ¤¹¤ëºÝ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹â¤¤¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ïÎà¡¢¾ò·ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¥³¥¹¥È¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¸¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¢NISA¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÀÇÀ©Í¥¶ø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î1¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿Åê»ñ¾¦ÉÊ¼«ÂÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑÀ®²Ì¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë
±ß·ú¤Æ¤ÇS¡õP500¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤à¤È¡¢±ß¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍø±×¤¬¸º¾¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¡¢Íø±×¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Èó²ÝÀÇ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÁêÂ³ÀÇ
NISA¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼ï¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾µÁ¿Í¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï¡¢·ÀÌó¾õ¶·¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸ýºÂ¤ÎÌó3³ä¤¬¡ÖÌ¤²ÔÆ¯¡×¤Î¸½¼Â¡ÄNISA¤Ï¡ÈËüÇ½¡É¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢ÊÝÍ»ñ»º¡¢Âà¿¦¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ê¤É¡¢Á°Äó¾ò·ï¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¼è¤ë¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÅê»ñ³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¡¢·×²èÅª¤Ë»ñ¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¢¢¢¢¤µ¤ó¤¬Ëè·î¢þËü±ßÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Åê»ñ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶âÍ»Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÅý·×¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢NISA¤Î¸ýºÂ¿ô¤ÏÌó2800Ëü¸ý°Ê¾å¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³«Àß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ýºÂ¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó3³ä¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËüÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸Â³¦¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ
¢¡À©ÅÙ¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬½ÅÍ×¡£
¢¡Èó²ÝÀÇ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢ÁêÂ³»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê¡£
¢¡Ç¯Îð¤ÈÌÜÅª¤ò¼´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»ñ»º³èÍÑ¤ÎÆ»¤òÂó¤¯¡£
À¸Êý Àµ
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁÏ¿·¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È