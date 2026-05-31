「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

重賞２勝の皐月賞２着馬リアライズシリウス、スプリングＳ覇者アウダーシアの有力２頭で挑む手塚貴久調教師を直撃した。

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−決戦前日のリアライズシリウスは美浦坂路で４Ｆ６３秒９−１４秒９。アウダーシアは同６７秒１−１５秒９。最終調整を終えて。

「無事に終わって何よりです。きのうからそんなに変化はないが、２頭ともリラックスして雰囲気はとてもいいです」

−仕上がりは。

「２頭とも先週に比べて軽い内容（の追い切り）だったので、ストレスもかかっていないし、いい感じでレースを迎えられると思います」

−リアライズシリウスが希望の展開は。

「鞍上の意図するままに動ける馬。ただ、ため過ぎて上がり（３Ｆ）３２秒台とかのレースになると良くない。自分で上がりのかかる展開に持ち込めれば」

−６枠１１番の枠順については。

「いいんじゃないですか。（強いて言うなら）偶数の方が良かったかなというくらい。２頭とも１角をスムーズに入りたいね。あそこで力むと厳しくなる」

−最大のライバルである皐月賞馬ロブチェンは８枠１７番に入った。

「去年のマスカレードボール（８枠１７番＝２着）もそうだけど、力のある馬なら（外枠でも）走れる。強い馬ですからね」

−アウダーシアは皐月賞をパスしてダービーに照準を合わせた。

「計算上は良くなるはずだけど、調教の質や見た目はあまり変わっていないかな。精神的に少し落ち着きが出たかなという感じ」

−東京変わりについては。

「中山より東京の方が全然いいですね」

−史上５人目のクラシック完全制覇が懸かる。最後に意気込みを。

「当日はあまり暑くならなければいいな。やれることはやったので、楽しみです」