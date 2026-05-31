【日本ダービー】リアライズシリウス＆アウダーシア 手塚久師が２頭の雰囲気高評価 史上５人目クラシック完全制覇へ「楽しみ」【一問一答】
「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）
重賞２勝の皐月賞２着馬リアライズシリウス、スプリングＳ覇者アウダーシアの有力２頭で挑む手塚貴久調教師を直撃した。
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−決戦前日のリアライズシリウスは美浦坂路で４Ｆ６３秒９−１４秒９。アウダーシアは同６７秒１−１５秒９。最終調整を終えて。
「無事に終わって何よりです。きのうからそんなに変化はないが、２頭ともリラックスして雰囲気はとてもいいです」
−仕上がりは。
「２頭とも先週に比べて軽い内容（の追い切り）だったので、ストレスもかかっていないし、いい感じでレースを迎えられると思います」
−リアライズシリウスが希望の展開は。
「鞍上の意図するままに動ける馬。ただ、ため過ぎて上がり（３Ｆ）３２秒台とかのレースになると良くない。自分で上がりのかかる展開に持ち込めれば」
−６枠１１番の枠順については。
「いいんじゃないですか。（強いて言うなら）偶数の方が良かったかなというくらい。２頭とも１角をスムーズに入りたいね。あそこで力むと厳しくなる」
−最大のライバルである皐月賞馬ロブチェンは８枠１７番に入った。
「去年のマスカレードボール（８枠１７番＝２着）もそうだけど、力のある馬なら（外枠でも）走れる。強い馬ですからね」
−アウダーシアは皐月賞をパスしてダービーに照準を合わせた。
「計算上は良くなるはずだけど、調教の質や見た目はあまり変わっていないかな。精神的に少し落ち着きが出たかなという感じ」
−東京変わりについては。
「中山より東京の方が全然いいですね」
−史上５人目のクラシック完全制覇が懸かる。最後に意気込みを。
「当日はあまり暑くならなければいいな。やれることはやったので、楽しみです」