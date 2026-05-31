「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）

芦毛の馬体を弾ませ、５番人気のデアヴェローチェが緑の芝を駆け抜けた。発馬で若干立ち遅れたが、二の脚を利かせてインの３番手へ。終始ロスなく運び、抜群の手応えで直線へ向くと、前があいた瞬間に力強くひと伸び。猛追するヒシアイラを首差しのぎ切った。自身はもちろん、これがマテラスカイ産駒にとっても初の重賞タイトルだった。

完璧なエスコートで勝利へ導いた北村友は「内枠がすごく良かったです。スタートは少し出負けしましたが、いいポジションで競馬ができましたし、いつでも反応できそうな手応えでしたね」と冷静な手綱さばきを振り返る。今回がエルフィンＳ以来３戦ぶりのタッグ。「以前からすごく軽い走りをする、いい馬だなと感じていました。しっかり勝つことができて良かった」と納得の表情で相棒をたたえた。

前走に続く６Ｆ戦で連勝を飾り、「内枠をうまく味方にして理想通りの勝ち方をしてくれた」と上村師。そして「千二がベストかな。これから良くなってくる馬」と発展途上を強調すれば、鞍上も「軽い走りをする良さを残しつつ、力強さも出てきてくれたら」とさらなる進化を期待。スプリント界に舞い降りた“女神”が、新たな旋風を巻き起こす。