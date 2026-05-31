「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

アスクエジンバラの様子を中西由宇助手に聞いた。

◇ ◇

−競馬場に着いてからの様子は。

「いつも通り、イレ込むこともなく元気です。中間も順調に本数を消化してきて、大きなトラブルもないです。体も減っていないと思いますし、あとはゲートまで持っていくだけですね」

−岩田康も付きっきりで調整。仕上がりは。

「岩田さんも『１００に持って来られた』と言ってくれました。皐月賞もそうですが、ずっと『七分ぐらい』と言っていたのが、今回初めて合格点をもらいました。僕自身も自信を持って送り出せます」

−変化を感じる。

「肩周りもひと回り大きくなって、頼りなかった背腰とトモがしっかりしてきました。落ち着きも出てきていますね。岩田さんの調教にも慣れて、体力もついてきたんだと思います」

−岩田康も落馬から土曜日の東京で復帰した。

「めちゃくちゃ右ムチ振っていましたね（笑）。心配で見ましたけど、あれなら大丈夫そうです。いつも気持ちを込めて丁寧にこの馬に接してくれますし、期待しています」