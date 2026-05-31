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脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 広島東照宮と生命の樹。２０２６年５月２３日出走。」と題した動画を公開しました。本動画では、茂木さんが広島市内の歴史的な名所を巡りながらランニングを楽しむ様子や、旅先ならではの工夫が収められています。



動画の冒頭、広島の街を走り始めた茂木さんは、旅先でのランニングにおける足元の工夫を紹介します。「一応仕事にも使える」という黒いスニーカーを披露し、「2足用意して」交互に履く独自のシステムを確立したと語りました。連泊する際などに靴の汚れを防ぐための、実践的なアイデアを明かしています。



続いて、広島東照宮へ到着した茂木さんは、原民喜の「原爆体験時のノート」の碑文「コハ今後生キノビテコノ有様ヲツタヘヨト天ノ命ナランカ」を読み上げ、静かに参拝しました。その後、奥にある金光稲荷神社へと足を伸ばしますが、ここでランニングアプリの記録を開始し忘れていたことに気づきます。「1キロ分記録から消えています」「ポンコツ野郎です」と自嘲気味に笑い、リアルな失敗談もそのまま公開しています。



後半では、爆心地から約2キロの距離にある「被爆樹木 クスノキ」を訪問します。見上げるほど大きく育ったクスノキに対し、茂木さんは流暢な英語でその歴史的背景を解説しました。困難を乗り越えた広島の人々の象徴であると称え、「数百年先も平和に生き続けてほしい」と祈りを捧げています。日本語に戻ると、爆心地から2キロという距離について「走ったらあっという間」と表現し、原爆の恐ろしさを改めて語りました。



動画の最後には、GPSで記録された実際のランニングルートが表示されます。歴史に触れながら街を駆け抜ける旅ランの様子や、シューズを複数持ち込む実践的な工夫は、出張や旅先でのアクティビティを充実させたい人にとって大いに参考になりそうです。