CL決勝で8年ぶりに両チームが得点!! アーセナル先制もパリSGが追いつく
[5.30 欧州CL決勝 パリSG - アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、パリSG(フランス)対アーセナル(イングランド)の決勝を開催している。8年ぶりに両チームが得点する決勝となった。
今年の決勝では前半6分、アーセナルが速攻からFWカイ・ハバーツのゴールで先制した。だが、前回王者のパリSGは後半20分、FWウスマン・デンベレがPKを決めて試合を振り出しに戻した。
両チームが得点を奪い合う展開となったが、直近7大会の決勝は勝者がすべて完封勝利していた。それぞれが得点するのはレアル・マドリーがリバプールを3-1で破った2017-18シーズン以来。当時は1-1から追いつかれていたR・マドリーが2点を追加し、優勝を果たしている。
2017-18決勝: R・マドリー 3-1 リバプール
18-19決勝: リバプール 2-0 トッテナム
20-21決勝: チェルシー 1-0 マンチェスター・C
22-23決勝: マンチェスター・C 1-0 インテル
23-24決勝: R・マドリー 2-0 ドルトムント
24-25決勝: パリSG 5-0 インテル
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、パリSG(フランス)対アーセナル(イングランド)の決勝を開催している。8年ぶりに両チームが得点する決勝となった。
今年の決勝では前半6分、アーセナルが速攻からFWカイ・ハバーツのゴールで先制した。だが、前回王者のパリSGは後半20分、FWウスマン・デンベレがPKを決めて試合を振り出しに戻した。
2017-18決勝: R・マドリー 3-1 リバプール
18-19決勝: リバプール 2-0 トッテナム
20-21決勝: チェルシー 1-0 マンチェスター・C
22-23決勝: マンチェスター・C 1-0 インテル
23-24決勝: R・マドリー 2-0 ドルトムント
24-25決勝: パリSG 5-0 インテル