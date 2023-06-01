CANDY TUNE村川緋杏、1st写真集決定 水着＆寝起きすっぴんカットなど収録【コメント】
【モデルプレス＝2026/05/31】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が、7月23日に1st写真集（宝島社）を発売することが決定した。 同グループメンバーのソロ写真集出版は今回が初となる。
【写真】紅白出場アイドル、色っぽ水着姿https://mdpr.jp/news/detail/4765503
沖縄で行われたロケでは、普段のアイドルのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。夕焼けビーチでの色っぽい水着ショットや寝起きすっぴんカットなど、ここでしか見られない“びびちゃん”（村川）を楽しめる。
このたび発売に先駆け、村川の魅力が詰まった厳選カットとメイキング動画を公開。さらに、イベントの実施も決定した。（modelpress編集部）
まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾
今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです◆（◆＝正しくはハートマーク）
アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
【イベント】
2026年7月30日（木）SHIBUYA TSUTAYA
2026年8月3日（月） 梅田 蔦屋書店
【ネット書店特典】
楽天ブックス（ラッキードロー）
サイン入りチェキ風トレカ（50人）※全10種
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場アイドル、色っぽ水着姿https://mdpr.jp/news/detail/4765503
◆村川緋杏1st写真集決定
沖縄で行われたロケでは、普段のアイドルのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。夕焼けビーチでの色っぽい水着ショットや寝起きすっぴんカットなど、ここでしか見られない“びびちゃん”（村川）を楽しめる。
◆村川緋杏コメント
まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾
今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです◆（◆＝正しくはハートマーク）
アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
◆発売記念イベント
【イベント】
2026年7月30日（木）SHIBUYA TSUTAYA
2026年8月3日（月） 梅田 蔦屋書店
【ネット書店特典】
楽天ブックス（ラッキードロー）
サイン入りチェキ風トレカ（50人）※全10種
【Not Sponsored 記事】