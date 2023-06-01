「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」がBS12「日曜アニメ劇場」で本日19時より放送
ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」を本日5月31日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送する。
5月の「日曜アニメ劇場」では、「ハイキュー!! 劇場版 総集編」を4週連続で放送している。今回無料初放送となる第4週目「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」では、春の高校バレー宮城県予選の決勝戦が繰り広げられる。準決勝で青葉城西を下した烏野は、超高校級エース・牛島若利を擁する絶対王者・白鳥沢を相手に、春高出場を懸けた一戦に挑む。
「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」【ストーリー】
春の高校バレー宮城県予選、決勝戦。準決勝で青葉城西を下した烏野は、超高校級エース・牛島若利を擁する絶対王者・白鳥沢を相手に、春高出場を懸けた一戦に挑む。烏野は試合序盤から、牛島の強烈なスパイクと天童の鋭いブロックに翻弄されてしまい……。
【キャスト】
役名：キャスト
日向翔陽：村瀬歩
影山飛雄：石川界人
澤村大地：日野聡
菅原孝支：入野自由
田中龍之介：林勇
東峰旭：細谷佳正
西谷夕：岡本信彦
月島蛍：内山昂輝
山口忠：斉藤壮馬
縁下力：増田俊樹
清水潔子：名塚佳織
谷地仁花：諸星すみれ
武田一鉄：神谷浩史
烏養繋心：田中一成、江川央生
牛島若利：竹内良太
天童覚：木村昴
五色工：土屋神葉
白布賢二郎：豊永利行
大平獅音：丹沢晃之
瀬見英太：寺島拓篤
山形隼人：福田賢二
川西太一：大森大樹
鷲匠鍛治：中尾隆聖
（敬称略）
【スタッフ】
原作：古舘春一（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：満仲 勧
副監督：石川 真理子
シリーズ構成：岸本 卓
キャラクターデザイン：岸田 隆宏
（敬称略）
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS