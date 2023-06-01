【劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦「ハイキュー!! コンセプトの戦い」】 5月31日19時～ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」を本日5月31日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送する。

5月の「日曜アニメ劇場」では、「ハイキュー!! 劇場版 総集編」を4週連続で放送している。今回無料初放送となる第4週目「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」では、春の高校バレー宮城県予選の決勝戦が繰り広げられる。準決勝で青葉城西を下した烏野は、超高校級エース・牛島若利を擁する絶対王者・白鳥沢を相手に、春高出場を懸けた一戦に挑む。

「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」

【ストーリー】

春の高校バレー宮城県予選、決勝戦。準決勝で青葉城西を下した烏野は、超高校級エース・牛島若利を擁する絶対王者・白鳥沢を相手に、春高出場を懸けた一戦に挑む。烏野は試合序盤から、牛島の強烈なスパイクと天童の鋭いブロックに翻弄されてしまい……。

【キャスト】

役名：キャスト

日向翔陽：村瀬歩

影山飛雄：石川界人

澤村大地：日野聡

菅原孝支：入野自由

田中龍之介：林勇

東峰旭：細谷佳正

西谷夕：岡本信彦

月島蛍：内山昂輝

山口忠：斉藤壮馬

縁下力：増田俊樹

清水潔子：名塚佳織

谷地仁花：諸星すみれ

武田一鉄：神谷浩史

烏養繋心：田中一成、江川央生

牛島若利：竹内良太

天童覚：木村昴

五色工：土屋神葉

白布賢二郎：豊永利行

大平獅音：丹沢晃之

瀬見英太：寺島拓篤

山形隼人：福田賢二

川西太一：大森大樹

鷲匠鍛治：中尾隆聖

（敬称略）

【スタッフ】

原作：古舘春一（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：満仲 勧

副監督：石川 真理子

シリーズ構成：岸本 卓

キャラクターデザイン：岸田 隆宏

（敬称略）

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS