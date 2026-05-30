インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、人気サロン「AFLOAT銀座」「前髪カット専門店AngeReve銀座」の代表兼トップスタイリストの仲道弘泰さんのインスタグラム（https://www.instagram.com/nakamichi0212?igsh=dHkxejJ1dXNyOXg0）で公開された、前髪に関する悩みを持つ女性客をカットで大変身させる動画を紹介します。「いいね」が1000件を超えた同動画の内容とは……。

【写真】女性の満面の笑みが仕上がりを物語る！ 大変身を遂げた姿がコレです！

華やかなストレートミディアムに変身！

今回、仲道さんの元へやって来たのは、前髪を作ったことがなく、いつも同じ分け方をしているため、このままだと分け目から薄毛になると心配する女性。「前髪もいつも美容師さんに聞いても何も答えてくれなくて」と、悩みを吐露します。

さらに、女性が広がっている顔まわりのラインや首が長く見えるのを気にしていると打ち明けるのを、仲道さんは相づちを打ちながら真剣に話を聞いていきます。

前髪を作って、いつもと違ったヘアスタイルにしたいという希望をかなえるべく、仲道さんは、いざカットへ。カットが終わり完成したヘアスタイルは、女性らしさを感じる華やかなストレートミディアム。長めの前髪と顔まわりを囲む髪で小顔効果もバッチリの仕上がりに。

想像以上のイメージチェンジに、「初めて！ カットでこんなに変わったの」と喜びの笑顔があふれる女性。インスタのコメント欄にも「別人みたいにかわいくなりましたね」「うれしい気持ちが表情に出ていて、すてき！」「小顔ですね！ 上品で優しい感じがします」など、驚きや絶賛のコメントが多数寄せられていました。