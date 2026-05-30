中村芝翫・三田寛子夫妻の長男・中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。

新婦・能條の高校時代の同級生で親友のタレント・朝日奈央は「仕事のこともプライベートのことも何でも話せる関係です。『将来、どんな人と結婚するだろうね』と話していましたが、まさか、こんなに素敵な人と結婚するとは。ハッピーオーラ全開で、国生（橋之助の本名）さんと出会えて良かったね」と祝福した。

◆披露宴の主な出席者

【歌舞伎界】片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、片岡孝太郎、尾上松緑、尾上松也、澤村精四郎、中村勘九郎、中村七之助、中村勘太郎、中村長三郎、中村福助、中村歌六、中村隼人、市川中車、市川團子、中村時蔵、坂東亀蔵、中村種之助、中村扇雀、中村壱太郎

【芸能界】高橋英樹、市村正親、水谷豊、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩、高橋克典、寺島しのぶ、堀内健、笹野高史、波乃久里子、アンミカ、渡辺えり、前田愛、朝日奈央、西野七瀬、高山一実、深川麻衣

【スポーツ界】高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司（順不同、敬称略）