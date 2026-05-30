中村橋之助＆能條愛未、豪華披露宴に約1000人出席 歌舞伎界＆乃木坂メンバーも祝福
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴を行った。歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が参加。さらに両親である中村芝翫、三田寛子もコメントを寄せた。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
橋之助側の主な出席者として片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、高橋英樹、市村正親、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩、高橋克典、高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司の姿も。
能條側の主な出席者として朝日奈央、西野七瀬、高山一実、深川麻衣ほか元乃木坂46メンバー多数をはじめ堀内健、イジリー岡田が参列。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。
引き出物は10年前の橋之助襲名の時の口上の舞台面をすべて手掛けた日本画家日展会員の朝倉隆文氏による風呂敷、三重の和菓子屋・深川屋陸奥大掾（ふかわや むつだいじょう）のお菓子「祝言祇園守菓子（しゅうげん ぎおんまもり かし）」は成駒屋の家紋「祇園守（ぎおんまもり）」をモチーフに。
さらに縁起物とすて料理店「おひつ膳 田んぼ」の「江差金札米えさしきんさつまい」という日本を代表するブランド米にイラストデザインは新婦の乃木坂時代の同期・川後陽菜が務めた。
また、披露宴では橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを、能條はファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリーエのドレスを着用。三田が35年前の結婚式で披露したものと同じデザインとなっており、「今田美奈子食卓芸術サロン」（今田美奈子お菓子教室）の主宰・今田美奈子氏が手掛けるウエディングケーキが豪華な披露宴に彩りを添えた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
■中村芝翫・三田寛子コメント
とりましても心強い門出となりました。
二人はこの感謝の気持ちを忘れることなく、
これより新たな一歩を踏み出してまいります。
まだまだ未熟な二人ではございますが、
皆様にかわいがっていただけますよう、
より一層、芸の道に精進を重ね、
力を合わせて温かな家庭を築いてまいることと存じます。
なにとぞ末永く温かいご指導とご厚情を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
令和八年五月三十日
中村 芝翫
三田 寛子
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
橋之助側の主な出席者として片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、高橋英樹、市村正親、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩、高橋克典、高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司の姿も。
引き出物は10年前の橋之助襲名の時の口上の舞台面をすべて手掛けた日本画家日展会員の朝倉隆文氏による風呂敷、三重の和菓子屋・深川屋陸奥大掾（ふかわや むつだいじょう）のお菓子「祝言祇園守菓子（しゅうげん ぎおんまもり かし）」は成駒屋の家紋「祇園守（ぎおんまもり）」をモチーフに。
さらに縁起物とすて料理店「おひつ膳 田んぼ」の「江差金札米えさしきんさつまい」という日本を代表するブランド米にイラストデザインは新婦の乃木坂時代の同期・川後陽菜が務めた。
また、披露宴では橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを、能條はファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリーエのドレスを着用。三田が35年前の結婚式で披露したものと同じデザインとなっており、「今田美奈子食卓芸術サロン」（今田美奈子お菓子教室）の主宰・今田美奈子氏が手掛けるウエディングケーキが豪華な披露宴に彩りを添えた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
■中村芝翫・三田寛子コメント
とりましても心強い門出となりました。
二人はこの感謝の気持ちを忘れることなく、
これより新たな一歩を踏み出してまいります。
まだまだ未熟な二人ではございますが、
皆様にかわいがっていただけますよう、
より一層、芸の道に精進を重ね、
力を合わせて温かな家庭を築いてまいることと存じます。
なにとぞ末永く温かいご指導とご厚情を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
令和八年五月三十日
中村 芝翫
三田 寛子