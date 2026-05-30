【鳥取県で泊まってよかった】フロントオーシャンビューが素晴らしい！大切な日の旅行にぴったりな極上ホテル「皆生游月」
東京都在住・28歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、鳥取県の「皆生游月」です。
※以下の情報は2026年5月30日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼特別な旅を彩る、記念写真スポットと温かいポーターサービス
●回答者コメント
「エントランスに訪問記念用の写真スポットがあった点。スタッフの方のポーターサービスもあった」
老舗旅館「松月」の姉妹館として誕生した「皆生游月」は、「フロントオーシャン×和モダン」をテーマにした新しいリゾートを提案する「RYOKAN」です。館内は和の温もりと現代的なスタイリッシュさが心地よく調和した設えとなっており、これからの滞在への期待感を高めてくれます。細部まで行き届いた上質なホスピタリティが魅力で、到着したその時から贅沢な大人の旅を優雅に演出してくれます。
▼全室が贅沢なフロントオーシャンビュー！ 客室のテラスで楽しむプライベート温泉
●回答者コメント
「オーシャンビューの客室だった点。さらに専用の露天風呂がついていた」
チェックイン後にお部屋へ一歩足を踏み入れれば、目の前に美しい日本海の絶景が広がるフロントオーシャンビューの客室に感動を覚えるでしょう。皆生游月は全室に海一望絶景テラスと、専用の温泉露天風呂が完備されている贅沢な造りが自慢です。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、波の音を間近に聴きながらいつでも贅沢に温泉を堪能することができます。刻一刻と表情を変える蒼海の広がりや海に落ちる夕陽を湯船から眺め、至福のリラックスタイムをお過ごしください。
▼豪華で美味しいメニューに舌鼓！プライベート空間で味わう贅沢な夕ご飯
●回答者コメント
「客室内で夕ご飯を食べられた点。食事の内容も豪華で味も美味しかった」
食事の時間は、周囲に気兼ねなくゆったりと過ごせる客室内で夕ご飯を食べられるプランが人気を集めています。提供される食事の内容は大変豪華で、一品一品こだわり抜かれた抜群の美味しさを誇る和食メニュー。地元の新鮮な海の幸や山陰の恵みをふんだんに使用したお料理は、見た目も美しく特別な日のディナーをより一層華やかに彩ってくれます。プライベートな空間だからこそ、大切な人との会話も弾みながら極上の美食を心ゆくまで堪能できます。
所在地：鳥取県米子市皆生温泉3-11-1
交通手段：「米子IC」から国道431号、約10分／JR米子駅からバス・タクシーで約15分／米子空港からタクシーで約25分
▼料金
大人1名：3万800円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月30日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「皆生游月」は全室温泉露天風呂付きのフロントオーシャンビューが魅力東京都在住・28歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、鳥取県の「皆生游月」でした。・宿泊した部屋：スーペリア和洋室
●回答者コメント
「エントランスに訪問記念用の写真スポットがあった点。スタッフの方のポーターサービスもあった」
老舗旅館「松月」の姉妹館として誕生した「皆生游月」は、「フロントオーシャン×和モダン」をテーマにした新しいリゾートを提案する「RYOKAN」です。館内は和の温もりと現代的なスタイリッシュさが心地よく調和した設えとなっており、これからの滞在への期待感を高めてくれます。細部まで行き届いた上質なホスピタリティが魅力で、到着したその時から贅沢な大人の旅を優雅に演出してくれます。
▼全室が贅沢なフロントオーシャンビュー！ 客室のテラスで楽しむプライベート温泉
●回答者コメント
「オーシャンビューの客室だった点。さらに専用の露天風呂がついていた」
チェックイン後にお部屋へ一歩足を踏み入れれば、目の前に美しい日本海の絶景が広がるフロントオーシャンビューの客室に感動を覚えるでしょう。皆生游月は全室に海一望絶景テラスと、専用の温泉露天風呂が完備されている贅沢な造りが自慢です。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、波の音を間近に聴きながらいつでも贅沢に温泉を堪能することができます。刻一刻と表情を変える蒼海の広がりや海に落ちる夕陽を湯船から眺め、至福のリラックスタイムをお過ごしください。
▼豪華で美味しいメニューに舌鼓！プライベート空間で味わう贅沢な夕ご飯
●回答者コメント
「客室内で夕ご飯を食べられた点。食事の内容も豪華で味も美味しかった」
食事の時間は、周囲に気兼ねなくゆったりと過ごせる客室内で夕ご飯を食べられるプランが人気を集めています。提供される食事の内容は大変豪華で、一品一品こだわり抜かれた抜群の美味しさを誇る和食メニュー。地元の新鮮な海の幸や山陰の恵みをふんだんに使用したお料理は、見た目も美しく特別な日のディナーをより一層華やかに彩ってくれます。プライベートな空間だからこそ、大切な人との会話も弾みながら極上の美食を心ゆくまで堪能できます。
詳細情報▼アクセス
所在地：鳥取県米子市皆生温泉3-11-1
交通手段：「米子IC」から国道431号、約10分／JR米子駅からバス・タクシーで約15分／米子空港からタクシーで約25分
▼料金
大人1名：3万800円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
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(文:All About ニュース お買いもの部)