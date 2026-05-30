【女性が選んだ】「唇が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「長澤まさみ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、長澤まさみさんです。東宝シンデレラオーディションのグランプリを経て、数々のヒロイン役を経験し、実力派女性俳優へと成長を遂げました。笑ったときにきゅっと上がる口角や、健康的でナチュラルな美しい唇のラインは、見る人に爽やかで上品な印象を与え、多くの同性から憧れの的となっています。
▼回答者コメント
「テレビや映画で拝見するたびに悪いパーツがない美人だなと思う」（50代女性／東京都）
「長澤まさみは綺麗な人ですが、唇が特に魅力的です」（50代女性／埼玉県）
「血色がよく綺麗な唇だから素敵なので」（30代女性／石川県）
見事1位に輝いたのは、石原さとみさんでした。2024年には映画『ミッシング』や『ラストマイル』に出演して新境地を開拓し、私生活では第二子を出産。公私共に充実した日々を送る中で、ふとした笑顔からのぞく愛らしい唇の魅力も多くのファンを惹きつけてやみません。今後もさらなる活躍が期待される俳優です。
▼回答者コメント
「ふっくらとした立体感のある唇で、形がとても整っている点が魅力的です。自然なツヤ感と血色の良さがあり、笑ったときの口元も柔らかく女性らしい印象を与え、全体の表情をより華やかに見せていると感じます」（20代女性／埼玉県）
「ぷっくりしていてとても可愛い。唇の印象が一番強い女優さんだと思う」（30代女性／岩手県）
「ふっくらとした立体感と血色の良さが魅力で、表情の華やかさを引き立てるため」（20代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：長澤まさみ／21票
2位にランクインしたのは、長澤まさみさんです。東宝シンデレラオーディションのグランプリを経て、数々のヒロイン役を経験し、実力派女性俳優へと成長を遂げました。笑ったときにきゅっと上がる口角や、健康的でナチュラルな美しい唇のラインは、見る人に爽やかで上品な印象を与え、多くの同性から憧れの的となっています。
「テレビや映画で拝見するたびに悪いパーツがない美人だなと思う」（50代女性／東京都）
「長澤まさみは綺麗な人ですが、唇が特に魅力的です」（50代女性／埼玉県）
「血色がよく綺麗な唇だから素敵なので」（30代女性／石川県）
1位：石原さとみ／197票
見事1位に輝いたのは、石原さとみさんでした。2024年には映画『ミッシング』や『ラストマイル』に出演して新境地を開拓し、私生活では第二子を出産。公私共に充実した日々を送る中で、ふとした笑顔からのぞく愛らしい唇の魅力も多くのファンを惹きつけてやみません。今後もさらなる活躍が期待される俳優です。
▼回答者コメント
「ふっくらとした立体感のある唇で、形がとても整っている点が魅力的です。自然なツヤ感と血色の良さがあり、笑ったときの口元も柔らかく女性らしい印象を与え、全体の表情をより華やかに見せていると感じます」（20代女性／埼玉県）
「ぷっくりしていてとても可愛い。唇の印象が一番強い女優さんだと思う」（30代女性／岩手県）
「ふっくらとした立体感と血色の良さが魅力で、表情の華やかさを引き立てるため」（20代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)