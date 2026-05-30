次回の笑コラは、道の駅に売っている商品の中から売上No.1を当て、

全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画で道の駅伝の先駆者ACEes浮所飛貴&初参戦の小泉孝太郎が激走！！

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

さらに、研究するにもほどがある理化学研究所の旅で、ゲリラ豪雨を予想する博士&世界唯一の顕微鏡を開発する博士。不妊治療が飛躍的に発展する研究！？



●日本全国道の駅伝 ACEes浮所飛貴＆満を持して小泉孝太郎が参戦！

北海道を制覇し、本州・秋田県に戻ってきた浮所！快進撃を続けてきたが、潟上市にある道の駅「しょうわ」で大苦戦？「花と緑」をモチーフにしたコチラには植物の観賞用温室があり、様々な生花も売られ、さらに北は北海道から南は沖縄まで、全国の提携している道の駅から届く、様々な人気商品が並ぶ。しかも閉店時間までわずか20分！

浮所はこの状況の中、売上No.１を当てることはできるのか？

さらに、満を持して小泉孝太郎が第13走者として参戦！浮所からタスキを受け継ぎ、秋田県を疾走！いぶりがっこ、横手やきそば、稲庭うどんに、日本海の海の幸！絶品グルメ勢揃いの中、小泉孝太郎は売上No.１を見事当てられるのか？

■研究するにもほどがある理化学研究所の旅

地球のため、未来のために持続可能な取り組みを提案する、

日本テレビのGood For the Planetウィーク、略してグップラ！

笑コラからは天気予報の最先端を研究している博士が登場！

これまで1時間単位での予報しかできなかったゲリラ豪雨をなんと30秒単位で正確に予想することに成功。

2021年の東京五輪の時にも大活躍したその研究とは！？

さらに、世界唯一の顕微鏡を何種類も開発している博士が登場。

最新のものは、マウスの受精卵がどのように細胞分裂をし、

成長していくのかを24時間連続観察し続けることを可能にしたもの。

すべての細胞の動きを可視化でき、今後、人の不妊治療に大きく貢献する可能性が！？

生命の神秘を紐解く驚きの研究をご紹介！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】賀来賢人 高橋ユウ 本郄克樹（B&ZAI） アインシュタイン

【ロケゲスト】浮所飛貴（ACEes） 小泉孝太郎



（※順不同）

