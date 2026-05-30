運動は少し苦手だけれど、元気いっぱいな猫さん。思わずクスッとしてしまう動きが可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「どんくさくって不器用で可愛い」「テンション爆上げw」「暴れ将軍になってる笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：激しい動きをしていた猫→ママに叱られて、猫パンチで反撃かと思いきや…想定外の『微笑ましい光景』】

元気すぎてヒヤヒヤ

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、少し運動音痴だという猫の「みにらくん」のある日の様子。この日はテンションが上がっていたのか、いつも以上に動きが激しかったみにらくん。

ロフトへと続く足場の狭い階段はしごを目にも止まらぬ速さで駆け上がり、降りる時も勢いよく駆け下りてきたのだとか。これには見ていた飼い主さんも「どんくさいんだから気を付けておくれ…」とコメント。

どんくさパンチ炸裂！

危険なことをしたみにらくんは、飼い主さんに「コラッ！」と怒られてしまいます。ところが、少し不満だったのか、パンチを繰り出してきたみにらくん。

しかし、そのパンチはまさかの空振り！繰り出した2発のパンチが当たらなかったため、飼い主さんからは「どんくさパンチwww」と笑われてしまったのでした。

慎重すぎるみにらくん

そして翌日。昨日怒られたことを覚えていたのか、この日は階段はしごをとても慎重に登ろうとしていたそうです。ところが、慎重になりすぎてなかなか登れないみにらくん。まるで登り方を忘れてしまったかのように、その場でしばらく迷っていたといいます。

それでも決心したのか、みにらくんはおそるおそるゆっくり登り始めたのだとか。無事に登り切ると、最後にはどこか誇らしげなドヤ顔を見せていたそうです。怒られたことをきちんと学習し、安全に気を付けようとしていた賢いみにらくんなのでした。

投稿には「どんくさくって不器用で可愛い」「テンション爆上げw」「暴れ将軍になってる笑」「みにらくんの届きそうで届かない、ネコパンチ可愛い」「パンチを当てないように気を使ってるw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、他にもみにらくんの可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐ 」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。