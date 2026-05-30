俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟が３０日、大阪市内のＴＯＨＯシネマズ梅田でＷ主演を務めた映画「箱の中の羊」の公開記念舞台あいさつを是枝裕和監督と行った。

都内で行われた昨日の舞台あいさつと同様に綾瀬の手を握り、ステージ上までエスコートした大悟は「紳士な街、大阪ですから」とつぶやくと会場は大盛り上がり。拍手が沸き起こった。

大悟の印象を問われ、綾瀬は「すごく真面目。せりふも完璧に覚えてきていた。ちぃっす！みたいな感じかなと思っていたけど、完璧に暗記していた。すっかりパパになりきっていたし、場を回していた」と絶賛すると大悟は「そりゃそうやろ！」とツッコミ。是枝監督も「現場で綾瀬さんから『監督！大悟さんが自分のことをパパって呼んでますよ』と。いろいろ報告してくれます」と真剣に演技に取り組むエピソードを明かした。

大悟は「撮影の３カ月間は深酒せずに。綾瀬さんが監督にチクるので。監督からは言われてないけど、自主的に撮影の前の日は遅くまで飲まないようにしてた」と撮影のためにお酒を控えめにしていたことも告白した。

完成した映画については「１回目は大悟しか見てなかった。変なことしてたらどうしようと思ってハラハラして見ていた。２回目見たときは映画全体を見られるようになった。全員が意見一致する映画ではないから、ノブで言うところのクセがすごいでした」と相方の持ちネタを交えて感想を口にした。

同作は“少し先の未来”を舞台に描く、新たな家族の物語。息子を亡くした夫婦はヒューマノイドを迎え入れ、再び家族としての時間が動き出すというストーリー。建築士の甲本音々役を綾瀬、その夫で工務店の２代目社長・甲本健介役を大悟が演じる。２９日に全国公開された。