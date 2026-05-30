舞台『Paradox Live』第3弾、今年10月＆来年2月に2作連続上演 キービジュアル＆新キャスト発表
HIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live（パラドックスライブ 通称：パラライ）』の舞台化企画『Paradox Live on Stage（通称：パラステ）』第3弾となる新シリーズ上演が発表された。10月に舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"』、2027年2月に舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "FATE"』と、シリーズ最大規模の展開となる2作連続で上演される。
【画像】コンセプトが違う！2作連続上演される舞台『パラライ』”RAGE”“FATE”ロゴ
本シリーズでは、これまで登場していた「BAE」「The Cat's Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」に加え、ヘッズ待望の「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場する。より激しく、より精細なステージバトルが展開される。
「"RAGE"」は、10月2日〜11日に全13公演を東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。
出演は、cozmezに土屋直武・大崎捺希、悪漢奴等に武子直輝・川上将大・稲垣成弥・小林竜之・神越将とパラステの歴史を築いてきたキャスト陣に加え、舞台初登場となるVISTYには中田凌多・森崎大祐・星元裕月・高梨怜、獄Luckには大海将一郎、新井將、田淵累生、宮脇優が集結。
さらに、原作の世界観を引き継いだ、各キャラクターの個性が光るキービジュアルも完成した。
きょう30日午後9時より、公式1次先行／FC先行／Paradox Tribe Premium 会員特別抽選先行にて、チケット予約が開始される。
また「"FATE"」は2027年2月19日〜28日に計13公演が東京・品川プリンスホテル ステラボールにて開催される。ビジュアル、チケット情報、そして注目の新キャストの情報については後日発表となる。
本シリーズでは、これまで登場していた「BAE」「The Cat's Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」に加え、ヘッズ待望の「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場する。より激しく、より精細なステージバトルが展開される。
「"RAGE"」は、10月2日〜11日に全13公演を東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。
出演は、cozmezに土屋直武・大崎捺希、悪漢奴等に武子直輝・川上将大・稲垣成弥・小林竜之・神越将とパラステの歴史を築いてきたキャスト陣に加え、舞台初登場となるVISTYには中田凌多・森崎大祐・星元裕月・高梨怜、獄Luckには大海将一郎、新井將、田淵累生、宮脇優が集結。
さらに、原作の世界観を引き継いだ、各キャラクターの個性が光るキービジュアルも完成した。
きょう30日午後9時より、公式1次先行／FC先行／Paradox Tribe Premium 会員特別抽選先行にて、チケット予約が開始される。
また「"FATE"」は2027年2月19日〜28日に計13公演が東京・品川プリンスホテル ステラボールにて開催される。ビジュアル、チケット情報、そして注目の新キャストの情報については後日発表となる。