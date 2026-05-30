歌手の和田アキ子（７６）が３０日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演。激しいせき込みのため、トークを中断する一幕があった。

この日の番組中盤、ともにパーソナリティーを務めるフリーの垣花正アナウンサーが入院中のリスナーからのメールを紹介している際、和田が「今、ちょっと、せきが出てきた。すみません」とトークを中断。しばらく、和田が激しくせき込む音がスタジオに流れた。

約３０秒後、「最近、お医者さまに行ったら、のどが異常に乾燥しているらしいんですよ。口の中が…。歯医者さんに指摘されて。からぜきがよく出るんですよ。今みたいに、急に」と明かした和田。

「前から言ってますけど、私、シェーグレン（症候群）という病気を持っているんですね。膠原（こうげん）病のいちばん下の方ですが、一応、難病（指定の病気）なんですけど」と、全身性の自己免疫疾患として知られる病名を口にしながら、「ドライアイと（のどの）ドライマウス。口が乾くんですよ。加湿器を入れてもらっているんですが、急にせきが出るんです」と続けると、「すみません。失礼いたしました」と、リスナーに謝罪した。

ここで垣花アナが「曲に行っている間、そこにあるものを飲んでください」と口すると、和田は一転、「せきが止まったから、なんともないから。普通にしゃべってもいいよ。なんて、わがままな…」と自虐的に言いながら生放送を続行した。