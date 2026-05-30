華ＭＥＮ組が、デビュー2周年記念として第16回目を迎える定期コンサート＜華コン＞をTIAT SKY HALL/ティアットスカイホールで開催した。

昼公演は「愛」をテーマに構成。ひとりの人物が、初恋、失恋、そして刹那的な遊びへと心を揺らしながら、やがて“本当の愛”へと辿り着くまでの軌跡を、昭和・平成の名曲とともに描き出すストーリー仕立てのステージになったとのこと。

カバー曲を中心とした演目では、「ラブ・ストーリーは突然に」「世界中の誰よりきっと」で華やかに開幕。“初恋”のときめきや高揚感を描き出した。続いて、「19:00の夜」「ラヴ・イズ・オーヴァー」では“失恋”の痛みを吐露し、「真夏の夜の夢」「愛撫」では“遊び”に身を委ねる姿を表現。“愛”へとたどり着くパートでは、華MEN組のダンスをリードするユウキとダイキが「for you」を情感豊かなダンスとともに披露した。ラストのオリジナル曲「ゲキアイ」に至るまで、さまざまな“愛”のかたちを現代の華MEN組ならではの表現で描き切った。

一方、夜公演では「歴史」をテーマに掲げ、グループの歩みそのものを舞台上で表現したという。過去の華MEN組から現在の華MEN組へと時代を繋ぐ構成となっており、歴代の衣装から最新衣装へと次々に着替える演出で、グループの進化と継承を鮮やかに描き出した。ステージの合間には、メンバーそれぞれがグループへの想いや未来への決意を語るインタビュー映像も挿入。結成当初からの歩みを振り返る内容に、客席からは温かな拍手が送られた。

両公演に共通して、メンバーがこれまでの活動を振り返りながら、「歌謡曲を次の世代へ届けていきたい」という想いや、さらなる飛躍への決意を語る場面も随所に盛り込まれ、ファンとともに歩んだ2年間の重みを感じさせるステージとなった。

また、数々の歌謡曲にオリジナルの振り付けを融合させ、独自のエンターテインメントとして磨き上げてきた彼らならではのパフォーマンスも、本公演の大きな見どころのひとつとなった。なお、振り付けはメンバー自身が担当しており、歌謡曲の世界観を現代的なダンス表現へ落とし込むスタイルも、グループの特徴のひとつとなっている。

さらに、終演直前には今後のライブ開催情報をサプライズで発表。グループ史上最大規模となる東京・ニッショーホールでの公演が2027年5月22日に開催されることが明かされると、会場は大歓声に包まれた。この発表はリーダー・コウジ以外のメンバーは初耳というサプライズとなっており、突然告げられた大舞台への挑戦に驚きと喜びが入り混じる様子も。大いに盛り上がるメンバーの姿に、会場からは温かな拍手が送られた。

ライブ終了後には、デビュー2周年記念として「サンシャイン！」のプロモーション映像も公開された。

本楽曲は、3月25日発売の1stシングル「NEGAI」に収録されており、グループの等身大の魅力と快活なキャラクターを全面に押し出した、ポップでエネルギッシュなナンバーだという。映像では、お祭りのような華やかさとライブの熱量を軸に、新曲リリースに際して各地で行ってきたキャンペーンやイベント出演の模様をふんだんに使用。さらに、本番へ向けて黙々とトレーニングに励む姿も収められており、グループがファンとともに駆け抜けてきた軌跡をドキュメンタリータッチで描き出した作品になっているとのことだ。

◾️「NEGAI」

2026年3月25日 リリース 各1,500円（税込）

・「NEGAI」（華盤）VICL-37813

1.NEGAI / 2.ゲキアイ / 3.NEGAI（オリジナルカラオケ）/ 4.ゲキアイ（オリジナルカラオケ）

・「NEGAI」（MEN盤）VICL-37814

1.NEGAI / 2.サンシャイン！ / 3.NEGAI（オリジナルカラオケ）/ 4.サンシャイン！（オリジナルカラオケ）

・「NEGAI」（組盤）VICL-37815

1.NEGAI / 2.超えてけ！ / 3.NEGAI（オリジナルカラオケ）/ 4.超えてけ！（オリジナルカラオケ） ▼サブスク配信リンク

華MEN組「NEGAI（華盤）」

https://jvcmusic.lnk.to/NEGAI_hana

華MEN組「NEGAI（MEN盤）」

https://jvcmusic.lnk.to/NEGAI_men

華MEN組「NEGAI（組盤）」

https://jvcmusic.lnk.to/NEGAI_kumi ▼VICTOR ONLINE STORE 3形態同時購入特典

3形態を同時購入につき、『VICTOR ONLINE STORE限定オリジナルポスター（A2）』をプレゼント。

購入：https://victor-store.jp/item/106204

※専用カートからのご購入が必要となります。

※特典はなくなり次第終了とさせて頂きます。

◾️イベント・コンサート情報 ＜華MEN組定期コンサート”華コン”＞

〈第17回〉2026年6月28日（日）＠渋谷・東京カルチャーカルチャー

時間：【昼公演】 開場13:00 / 開演13:30【夜公演】 開場17:00 / 開演17:30 ＜大阪流行歌ライブ ＞

2026年6月17日（水）

場所：大阪府 BIGCAT（ビックキャット）

時間：11 : 00開場／11 : 30開演 ＜よってらっしゃい みてらっしゃい「静岡“歌謡”六人衆」＞

2026年6月20日（土）

場所：静岡県 Live House UHU

時間：［一部］開場 12:30 / 開演 13:00 ［二部］開場 16:30 / 開演 17:00