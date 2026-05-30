飛ばす人の共通点は『おヘソ』を回すことだった！ 女子プロコーチが教える『ヘソタオル素振り』が必見
これまで数多くのプロテスト合格者を輩出し、上田桃子を筆頭にツアー優勝にも大きく貢献してきた辻村明志。プロたちは、どんな教えを受け、何を実践して強くなっていったのか。辻村が選手たちに伝えているのが、「手の意識を消して丹田で振る」ことだった。
【連続写真】丹田を高速回転で振り抜く！ 辻村の愛弟子・藤本愛菜のスイング
◇ ◇ ◇ボクが選手たちに伝えているのが、「手の意識を消して丹田で振る」ことです。腰に装着したタオルを勢いよく動かし続ける連続素振りを行うことで、「丹田で振る」感覚が芽生えてきます。丹田とは、ヘソ下3センチ付近にある、体の重心とも言える重要なポイントです。普段から選手たちには、「手から振るな」と伝えています。手で合わせにいくと、どうしてもスイングが鈍くなってしまうからです。鋭く力強いスイングをするには、手の意識を消し、丹田やヘソで振るイメージが重要になります。アマチュアの皆さんは、「飛ばしたい」という欲が強くなることで、手に力が入り、結果的に手打ちになってしまうケースが少なくありません。その“丹田で振る”感覚を身につけるためのドリルが、「タオル素振り」です。先端を片結びしたタオルをベルトループに装着し、その状態で連続素振りを行います。パンツのベルトループに付けたタオルの先端を勢いよく動かし続けることで、腰のキレがアップしていきます。さらに、左手でタオルを持って連続素振りをするのも効果的です。腕の力だけで振っても、タオルを勢いよく動かすことはできません。この素振りでも、丹田で振る意識が重要になります。また、腰にタオルを装着した状態でクラブを持ち、連続素振りを行うのも有効です。丹田の動きに集中しやすくなり、普段以上のスピード感で振れるようになるでしょう。
■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。2025年は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。◇ ◇ ◇ ●マキロイスイングを詳細分析！ 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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