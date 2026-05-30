ヤクルトで活躍した宮本慎也さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園独特の厳し過ぎる上下関係について振り返る一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。厳しい寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

１９８７年夏の甲子園優勝メンバーの宮本さんは１年生が上級生の「付き人」として付くＰＬ特有の決まりについて聞かれると「ＰＬって宗教学校なんで、お祈りの時間があって、その後、指導とか入って、いろいろあるんで、風呂に入る時間が、ほぼ、ほぼないわけですよ」と回顧。

「消灯が（午後）１０時ですよね。９時５０分くらいに『１年生、（風呂に）入れ！』って言われるわけですよ。入浴時間（ほぼ）５分ですよね」と続けると「『もう、いいや』って時もあるわけで、臭いんですよ、１年生。２年生になって、やっと分かったんですよ。１年生って臭いんだって」と苦笑。

ここでＭＣの浜田雅功が「途中でチラッと入った『指導』って、なんなんですか？」と質問。この問いかけに「えっ？」と一瞬、絶句した宮本さんは「日生学園ですよね？」と厳しい指導で知られた浜田の出身校の名前を出して逆質問。この言葉に浜田は「ハ、ハ、ハハハ〜」と宮本さんをどつきながら爆笑していた。