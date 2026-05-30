コナン【ネクストコナンズヒント】は「ジュエル」 来週プリキュア異例コラボ放送回で次回予告にも登場
アニメ『名探偵コナン』が30日、読売テレビ・日本テレビで放送された。『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）とコラボレーションした特別エピソードが、来週6月6日に放送されることを受け、NEXT CONAN'S HINT（ネクストコナンズヒント）は「ジェル」だった。
【動画】怪盗キッド＆プリキュア登場！公開された『コナン』次回予告映像
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。
米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。
怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開。公開された次回予告でも、キュアアンサーが登場した。
『コナン』と『プリキュア』、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現し、あす31日放送の『名探偵プリキュア！』では、江戸川コナンが登場する。
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怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開。公開された次回予告でも、キュアアンサーが登場した。
『コナン』と『プリキュア』、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現し、あす31日放送の『名探偵プリキュア！』では、江戸川コナンが登場する。
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