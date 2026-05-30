この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【ポイ活ルーティン】３２,８７７ポイント獲得（5月1日～5月31日）（auPayプリペイド⇒ANAPAYルート開通か！？）」を公開した。動画では、月間で3万ポイント以上を獲得した具体的な手法と、最新のキャンペーン情報が詳細に解説されている。

ポイ活投資チャンネルは、年間45万ポイント獲得を目標に掲げており、すでに年間51万ポイントを達成している実績を持つ。今回の動画では、5月の1ヶ月間で獲得した「32,877ポイント」の内訳を「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」と「キャンペーン攻略」の2つの軸で解説した。

「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」では、カテエネBANKデビットカードを活用した還元率2%のおすすめルートを紹介。また、視聴者からの情報として、カテエネポイントとPontaポイントが双方向に交換できる重要な事実を取り上げた。これにより、Pontaポイントからカテエネポイントを経由してVポイントへ交換し、dポイント増量キャンペーンなどに参加する新たなルートを開拓可能だと指摘している。

一方で、ポイ活の環境変化にも言及した。「スルガ銀行」が提供していたキャッシュレス決済へのチャージによるポイント付与制度が7月31日で終了する予定や、暗号資産取引所を利用した即時決済のポイ活中に突然サポートから電話が入り、取引規制を受けた生々しい体験談も語られている。

さらに「キャンペーン攻略」として、P-oneカードの新規入会特典を活用したインビテーション修行の状況や、エアウォレットの50%還元キャンペーンなど、効率的にポイントを獲得する具体的な実践例を共有した。

動画を通して、単なるキャンペーン参加にとどまらず、ポイント交換ルートの最新動向を常にアップデートし、環境の変化に柔軟に対応していく姿勢が、ポイ活を成功させる鍵であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:20

5月は32,877pt獲得！ポイ活ルーティンの全貌
03:06

視聴者からの有益情報！Pontaとカテエネポイントの相互交換
05:10

悲報！スルガ銀行のキャッシュレス決済ポイント制度が終了
07:20

取引規制の落とし穴？即時決済サービス利用時の体験談
08:31

高還元を狙う「P-one Premium Gold」のインビテーション修行

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