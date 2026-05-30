LUNA SEA、全国ツアーで真矢さんの「メモリアルフォトブース」を設置
ロックバンド・LUNA SEAの公式サイトとSNSが30日までに更新。きのう29日より開催されている全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』の各会場にて、2月に亡くなったドラマー・真矢さんをしのび、感謝を伝える場として「真矢メモリアルフォトブース」を設置していることを発表した。
【写真】「Eternal MeLoDyセット」ポストカード写真の真矢さん
フォトブースには、真矢さんへの思いを書きつづることのできるメッセージノートも用意。さらに、ファンからの「直接メッセージを届けたい」という声を受け、会場にて真矢さんへ手向ける花とポストカードをセットにした「Eternal MeLoDyセット」も用意されている。
各地のブースは、「SLAVEシート」先行物販開始時間〜開場時間の時間帯で設置される。
【写真】「Eternal MeLoDyセット」ポストカード写真の真矢さん
フォトブースには、真矢さんへの思いを書きつづることのできるメッセージノートも用意。さらに、ファンからの「直接メッセージを届けたい」という声を受け、会場にて真矢さんへ手向ける花とポストカードをセットにした「Eternal MeLoDyセット」も用意されている。
各地のブースは、「SLAVEシート」先行物販開始時間〜開場時間の時間帯で設置される。