

深澤辰哉（Snow Man）（C）テレビ東京

Snow Man深澤辰哉が、6月1日（夜6時25分〜）放送の「YOUは何しに日本へ？」（テレ東）にゲスト出演する。

【写真】設楽統（バナナマン）、深澤辰哉（Snow Man）「YOUは何しに日本へ？」場面カット

テレ東で毎週月曜夜6時25分より放送中の「YOUは何しに日本へ？」。6月1日の放送回では、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着。

そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場。特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？

放送内容

番組概要

●特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？“特別なイベント”の裏側まで潜入成功●超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！●激辛大好き７人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！●子供の頃からの夢“大福”を食べたい！●象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン【タイトル】「YOUは何しに日本へ？」【放送日時】 2026年6月1日（月）夜6時25分〜夜8時【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

リアルタイム配信はTVerで。